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"The Death of Robin Hood" mit Hugh Jackman erscheint auf Blu-ray Disc
18.06.2026 Karsten Serck
DCM veröffentlicht "The Death of Robin Hood" auf Blu-ray Disc. Der Film von Michael Sarnoski mit Hugh Jackman als alterndem Robin Hood läuft seit dem 18.06.2026 in den deutschen Kinos und erscheint am 25.09.2026 mit deutschem und englischem DTS HD MA 5.1-Ton auf Blu-ray Disc.
Bereits am 28.08.2026 erscheint der Kevin Costner-Film "Robin Hood - König der Diebe" (Robin Hood: Prince of Thieves) auf Ultra HD Blu-ray.
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