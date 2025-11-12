News

"Minority Report" erscheint als 4K Ultra HD Blu-ray-Steelbook

Disney veröffentlicht "Minority Report" auf Ultra HD Blu-ray. Der Science Fiction-Thriller von Steven Spielberg mit Tom Cruise erscheint am 06.02.2026 als Ultra HD Blu-ray-Premiere im Steelbook. Die Ultra HD Blu-ray wird voraussichtlich mit englischem DTS HD MA 5.1-Ton und deutschem Dolby Digital 5.1-Ton ausgestattet sein. Als Bonus-Material sind mehrere Making of-Featurettes, Produktionsskizzen, Storyboard-Sequenzen, und Trailer geplant.

