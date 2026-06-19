Luxman bringt neuen SACD-CD-Player D-100 CENTENNIAL zum 100-jährigen Jubiläum

Mit dem SACD-Spieler D-100 CENTENNIAL präsentiert Luxman ein weiteres Modell anlässlich des 100-jährigen Bestehens der edlen japanischen Marke. Als Referenzmodell der neuen Centennial-Serie beeindruckt der D-100 CENTENNIAL mit einem besonders präzises Laufwerk, mit modernster Digitaltechnik und mit einer mit extremer Sorgfalt entwickelten analoge Ausgangsstufe. Er richtet sich laut Luxman an Hörer, die digitale Musikwiedergabe nicht nur in Bezug auf die technischen Daten bewerten, sondern Wert auf eine natürliche, souveräne und musikalisch feine Wiedergabe legen.

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Der Luxman D-100 Cennential in der Kurzübersicht

LxDTM-i: Präzises Laufwerk für CD und SACD

Digitale Verarbeitung und analoge Schaltungskompetenz

Vielseitige Anschlussmöglichkeiten und hochwertige Ausstattung

Jubiläumsmodell mit besonderer Ausführung

Preis und Verfügbarkeit: Ab diesem Monat im autorisierten Fachhandel erhältlich, 19.990,- Euro (UVP)

LxDTM-i: Präzises Laufwerk für CD und SACD

Bei einem hochwertigen Digitalplayer beginnt eine erstklassige Audioqualität bereits beim präzisen Auslesen des Datenträgers. Der D-100 CENTENNIAL setzt zu diesem Zweck das weiterentwickelte Luxman Disc Transport Mechanism improved (LxDTM-i) ein, das für eine äußerst stabile und exakte Wiedergabe von CD- und SACD-Sammlungen zur Serienreife gebracht wurde.

Massive Box-Struktur

Die empfindliche Laufwerksmechanik ist zwecks optimaler Störungsarmut in einer massiven Box-Struktur untergebracht, bestehend aus 8 mm starken Aluminium-Seitenrahmen, einer 5 mm starken Stahlabdeckung und einer zusätzlichen 8 mm starken Aluminium-Bodenplatte. Diese aufwendige Konstruktion reduziert äußere Einflüsse und Vibrationen schon an der Quelle. Mittels der direkten Integration des Laufwerks ins Hauptchassis wird eine besonders verwindungssteife Einheit geschaffen, die eine kompromisslos solide Grundlage für das extrem genaue Auslesen der Daten und deren Weitergabe an die nachfolgenden Schaltungen bildet.

Zwei erstklassige ROHM-DACs

Im Inneren arbeitet kompromisslose Premium-Technik

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Im digitalen Signalweg verfügt der D-100 CENTENNIAL über zwei hochwertigen ROHM-DACs, einer ist für jeden Kanal vorgesehen. Diese getrennte Verarbeitung ermöglicht eine besonders akkurate Wandlung des Digitalsignals. Luxman verbindet beim D-100 Cennential moderne Digitaltechnik mit einem konsequent analog gedachten Schaltungsansatz: Entscheidend ist nicht nur, welche Daten verarbeitet werden, sondern wie daraus ein authentisches, homogenes und räumlich klar definiertes Signal entsteht.

Anspruchsvolle analoge Ausgangsstufe

Auch die analoge Ausgangsstufe folgt diesem Anspruch. Der D-100 CENTENNIAL ist der erste SA-CD-Player von Luxman, der die komplett erneuerte LIFES-Verstärkerarchitektur einsetzt. Sie geht aus der langjährigen ODNF-Entwicklung hervor und hat eine klare Mission: Verzerrungen sollen gezielt reduziert werden, ohne jedoch den natürlichen Fluss des Musiksignals unnötig zu beeinflussen. Für den D-100 CENTENNIAL wurde die Schaltung noch einmal von Grund auf überarbeitet und auf einen möglichst optimalen, präzisen Signalweg ausgelegt.

Nicht nur SACD/CD-Player – auch hochklassiger DAC

Wir ahnten es schon, als explizit auf die DACs hingewiesen wurde: Der D-100 CENTENNIAL nicht lediglich ein CD- und SACD-Player, sondern er wurde zugleich als kompromissloser Referenz-D/A-Wandler entwickelt. Neben der Wiedergabe physischer Tonträger ermöglicht seine Premium-Wandlersektion auch externen Komponenten den Zugriff auf die erstklassige Signalverarbeitung des Jubiläumsmodells.

Mit USB-Eingang

Anschlussektion

Über den USB-Eingang ist der D-100 CENTENNIAL in der Lage, hochauflösende Musikdaten von Musikservern und Computern zu verarbeiten, während koaxiale und optische Digitaleingänge die Einbindung weiterer digitaler Zuspieler sicherstellen. Damit wird die aufwendige Digital- und Analogsektion des Players zum klanglichen Zentrum einer modernen, hochklassigen HiFi-Lösung.

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Sorgfalt bis ins Detail: Die Anschlusssektion

Auch die Anschlüsse und die mechanische Ausführung werden dem hohen Anspruch des Players gerecht. Die Cinch-Ausgänge sind daher besonders massiv ausgeführt und mit größerem Abstand angebracht, sodass auch hochwertige Kabel mit üppiger dimensionierten Steckern ohne Schwierigkeiten Platz finden. Für symmetrische Verbindungen setzt Luxman auf XLR-Buchsen von Neutrik . Auch die Netzbuchse wurde mechanisch stabilisiert, damit schwere Netzkabel absolut fest sitzen.

Jubiläumsmodell mit feinen Detals

Feine Details

Der D-100 CENTENNIAL verdeutlicht den besonderen Anlass seines Entstehens auch äußerlich. Das Centennial-Emblem unterstreicht die spezielle Stellung dieses Modells innerhalb der Luxman-Geschichte. Das Gehäusedesign nimmt sich die aktuelle Referenzserie zum Vorbild und verbindet die typische Luxman-Formsprache mit den liebevollen Details einer eigenständigen Jubiläumsausführung. Das neu entwickelte OLED-Display bietet eine große und klare Darstellung wichtiger Informationen wie Wiedergabe, Signalformat und Einstellungen.

Hochwertigkeit dominiert im Inneren

Innenleben von oben

Innenleben bei geöffneter Unterseite

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Auch im Inneren setzt Luxman auf einen bis in die letzte Einzelheit hochwertigen Aufbau. Präzise Clock-Schaltungen ermöglichen eine exakte Verarbeitung digitaler Signale. Eine äußerst leistungsstarke Stromversorgung mit eigenem Transformator, getrennten Schaltungsbereichen und hoher Reserven bildet die Basis für eine gleichmäßige Arbeitsweise aller Komponenten. Ergänzt wird dies durch sorgfältig ausgewählte Bauteile, hochwertige Innenverkabelung und massive Gerätefüße aus Gusseisen, die unerwünschte Vibrationen reduzieren.

Unser Fazit

Wer seine wertvolle SACD- und CD-Sammlung in die besten Hände für eine beeindruckend musikalische, präzise und homogene Wiedergabe geben möchte, liegt beim Luxman D-100 CENTENNIAL genau richtig. Klar, man muss auch ein beträchtliches Investment tätigen, um in den Besitz des edlen High-End-Geräts zu kommen. Aber dafür wird der D-100 CENTENNIAL, dank seiner langlebigen Premium-Technik, auch über viele Jahre große Freude bereiten.

Special: Carsten Rampacher

Bilder: Luxman; Aufmacher- und Beitragsbild mit KI generiert

Datum: 19.06.2026