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"Horst Schlämmer sucht das Glück" erscheint auf Blu-ray Disc

Leonine veröffentlicht "Horst Schlämmer sucht das Glück" auf Blu-ray Disc. Die neue Komödie mit Hape Kerkeling als Chefredakteur des "Grevenbroicher Tagblatts" läuft ab dem 26.03.2026 im Kino und erscheint voraussichtlich am 14.08.2026 mit deutschem DTS HD MA-Mehrkanal-Ton auf Blu-ray Disc.

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