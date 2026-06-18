News

Monitor Audio präsentiert die drei Modelle der neuen Radius 4G-Serie

Der britische Hersteller Monitor Audio präsentiert die neue Radius 4G-Serie. Hierbei handelt es sich um elegante Lautsprecher, die sich in vielen Kombinationen betreiben und aufstellen lassen. Wegen des attraktiven Designs fügen sie sich zudem auch ins elegante Wohnambiente nahtlos ein. Daher kann man eine minimalistische, elegante HiFi-Anlage oder ein Heimkinosystem mit möglichst wenig Platzbedarf auf einfachem Weg realisieren.

Hier geht es direkt zu Monitor Audio

Zunächst Modelle + Zubehör und Preise in der Übersicht

Radius 1 4G, UVP: 478.-€ pro Paar

Radius 3 4G, UVP: 678.-€ pro Paar

Radius On-Wall 4G, UVP: 529.-€ pro Stück

Radius Floor Stand 4G, UVP: 348.-€ pro Paar

Radius Desk Pad 4G, UVP: 29.-€ pro Stück

Die einzelnen Lautsprecher

Nun wenden wir uns den einzelnen Lautsprechern und dem Zubehör zu.

Radius 1 4G

Die Radius 1 4G überzeugt mit einer Kantenlänge von lediglich 13,5 Zentimetern (und einer Tiefe von 15,6 Zentimetern) und findet somit garantiert überall einen Platz. Ob im Regal, auf dem Schreibtisch, an der Wand oder auf dem optional erhältlichen Standfuß.

Radius 3 4G

Die Radius 3 4G ist quasi die größere Variante des Radius 1 4G mit den gleichen Qualitäten und Möglichkeiten - allerdings mit einem größerem Hochtöner (25 Millimeter statt 19 Millimeter) und Tief-/Mitteltöner (4,5"/115 Millimeter statt 4"/100 Millimeter bei der Radius 1 4G).

Radius On-Wall 4G

Der Radius On-Wall 4G hingegen ist ausschließlich für die Wandmontage gedacht, hat zwei 4,5"/115 Millimeter Tief-/Mitteltöner an Bord und überzeugt mit noch höherem Wirkungsgrad sowie mit maximalem Schalldruck für diese Abmessungen.

Anzeige



Radius Desk Pad 4G

Das Radius Desk Pad 4G besteht aus Gummi mit spezifischer Härte und ist um 5° nach hinten angewinkelt, wodurch die Radius 1 4G und Radius 3 4G insbesondere beim Musik hören im Nahfeld optimal auf die Hörposition beziehungsweise aufs Ohr ausgerichtet sind. Zudem sorgt das Desk Pad aufgrund seiner Materialeigenschaften für eine Minimierung von Vibrationen und Resonanzen, die sich sonst auf das Möbel (und den Klang) übertragen würden. Und als positiver Nebeneffekt sorgt die Konstruktion dafür, dass Möbel und Lautsprecher keine Kratzer abbekommen.

Radius Floor Stand 4G

Der Radius Floor Stand 4G passt perfekt zur Radius 1 4G und zur Radius 3 4G . Mit 78 Zentimetern Gesamthöhe (ohne Lautsprecher) werden die Lautsprecher auf Ohrhöhe im Sitzen gebracht - und dank des im Floor Stand verlaufenden Kabelkanals können sich die Lautsprecherkabel einfach unsichtbar machen.

Wandhalterungen

Als Wandhalter stehen die bereits bekannten Wandhalterungen Monitor Audio FIX-M und MASM bereit, der Radius On-Wall 4G hat die benötigte Wandhalterung direkt in den Lautsprecher integriert.

Die wichtigsten Merkmale derRadius 4G-Serie auf einem Blick

Drei optisch attrakrive Lautsprecher, die sowohl für Stereo als auch Heimkino konzipiert sind

Neuer C-CAM Gold-Hochtöner; bei der Radius 3 4G und dem Radius On-Wall 4G inklusive Uniform Dispersion-Waveguide

Vollständig neu entwickelte C-CAM RST III-Tief-/Mitteltöner für einen präzisen Bass und sauber ausbalancierte Stimmwiedergabe

Neu entwickelte und abgestimmte Frequenzweichen für eine optimale Zuweisung der Klanganteile an die Treiber

Hochwertige Gehäuseoberflächen in Schwarz Hochglanz und Weiß Seidenmatt

Optisch stimmige Treiberfixierung mit schraubenlosem Design dank Single Bolt Through-Technologie

Hochwertige Lautsprecherschraubanschlüsse statt einfacher Kabelklemmen

Optimal passender, designtechnisch abgestimmte Standfüße und Desk Pad sind optional erhältlich

Alle Lautsprecher sind mittels Wandhalterung problemlos an der Wand montierbar