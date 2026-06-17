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LG Electronics erhält Rating-Upgrade von S&P Global

Bildquelle: LG PR (KI-generiert)

LG Electronics kann einen wichtigen Erfolg auf dem Kapitalmarkt vermelden: Die Ratingagentur S&P Global hat die Bonitätsbewertung des Unternehmens von „BBB“ auf „BBB+“ angehoben und den Ausblick auf „stabil“ gesetzt. Es handelt sich um das erste Rating-Upgrade durch S&P seit zwölf Jahren und ein deutliches Signal für die positive Geschäftsentwicklung des Elektronikkonzerns.

Nachhaltiges Wachstum in den Kerngeschäften

Als Grundlage für die Höherstufung nennt S&P Global insbesondere das anhaltende Wachstum in den wichtigsten Geschäftsbereichen von LG Electronics. Die Ratingagentur erwartet, dass das Unternehmen seine starke Marktposition in den kommenden Jahren weiter ausbauen und gleichzeitig einen robusten Free Cashflow erwirtschaften wird.

Darüber hinaus geht S&P von einer weiteren Reduzierung der Verschuldung sowie einer langfristigen Verbesserung der Bilanzstruktur aus. Das Upgrade spiegelt damit nicht nur die aktuelle Geschäftsentwicklung wider, sondern auch das Vertrauen in die zukünftige wirtschaftliche Stabilität des Unternehmens.

Premium-Haushaltsgeräte, OLED-TVs und Fahrzeugtechnik als Wachstumsmotoren

Besonders positiv bewertet S&P Global die Entwicklung in drei zentralen Unternehmensbereichen:

Geschäftsbereich Wachstumstreiber Home Appliance Solution Premium-Haushaltsgeräte und wachsendes Abonnementgeschäft Media Entertainment Solution Premium-OLED-Fernseher und Ausbau der webOS-Plattform Vehicle Solution Starker Auftragsbestand sowie Marktführerschaft bei Telematik- und In-Vehicle-Infotainment-Lösungen

Im Bereich Home Appliance profitiert LG von seiner starken Position im Premiumsegment und dem Ausbau abonnementbasierter Geschäftsmodelle. Das Media-Entertainment-Geschäft wird insbesondere durch die Nachfrage nach hochwertigen OLED-TVs sowie die Weiterentwicklung der webOS-Plattform gestützt.

Auch das Automotive-Geschäft entwickelt sich positiv. LG zählt inzwischen zu den führenden Anbietern von Telematik- und Infotainment-Lösungen für die Automobilindustrie und verfügt über einen umfangreichen Auftragsbestand.

Positive Signale mehrerer Ratingagenturen

Das aktuelle Upgrade setzt eine Reihe positiver Bewertungen fort. Bereits im Oktober 2025 hatte S&P Global den Ausblick für LG Electronics auf „positiv“ angehoben.

Im Januar 2026 folgte zudem eine Hochstufung durch die Ratingagentur Moody’s, die das Kreditrating von LG von „Baa2“ auf „Baa1“ verbesserte. Auch die finanzielle Entwicklung von LG Display wurde zuletzt von S&P positiv bewertet.

Stärkung der Marktposition

Mit der Anhebung auf „BBB+“ bestätigt S&P Global die erfolgreiche Transformation von LG Electronics. Insbesondere die Kombination aus Premium-Produkten, Plattform-Geschäftsmodellen und dem wachsenden Automotive-Segment sorgt für eine breitere Ertragsbasis und steigende Profitabilität.

Für LG ist das Rating-Upgrade ein wichtiger Meilenstein, der die strategische Ausrichtung der vergangenen Jahre unterstreicht und die finanzielle Stärke des Unternehmens auf internationaler Ebene bestätigt.