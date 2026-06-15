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Sony stellt Streaming-Support für zahlreiche AV-Receiver & Soundbars ein

15.06.2026 Karsten Serck

Sony STR DN1070 Front Seitlich1

Sony beendet die Streaming-Unterstützung zahlreicher AV-Receiver, Soundbars und Heimkino-Systeme. Laut einer Mitteilung des Sony-Supports endet die Unterstützung für Spotify, Google Cast, Netflix und Amazon-Dienste am 17.11.2026. Die Angebote werden auf den betroffenen Geräten über diesen Zeitraum hinaus nicht mehr nutzbar sein und zugehörige Dienstsymbole sogar teilweise aus der Benutzeroberfläche entfernt. Folgende Sony-Geräte sind von den Änderungen betroffen:

AV-Receiver

STR-DN1050
STR-DN850
STR-DN1060
STR-DN860
STR-DN1070
STR-DN1080

Soundbars und Heimkinosysteme

HT-NT3
HT-RT5
HT-ST9
HT-XT3
HT-CT790
HT-NT5
HT-XT2
HT-CT800
HT-MT500
HT-MT501
HT-ST5000

Kabellose Lautsprecher und Audiosysteme

CMT-SBT300W
SRS-X7
SRS-X9
NAS-SV20DI
NTR-SV1

High-Resolution-Audioplayer

HAP-S1
HAP-Z1ES

Mediaplayer

FMP-X5


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