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Sony stellt Streaming-Support für zahlreiche AV-Receiver & Soundbars ein

Sony beendet die Streaming-Unterstützung zahlreicher AV-Receiver, Soundbars und Heimkino-Systeme. Laut einer Mitteilung des Sony-Supports endet die Unterstützung für Spotify, Google Cast, Netflix und Amazon-Dienste am 17.11.2026. Die Angebote werden auf den betroffenen Geräten über diesen Zeitraum hinaus nicht mehr nutzbar sein und zugehörige Dienstsymbole sogar teilweise aus der Benutzeroberfläche entfernt. Folgende Sony-Geräte sind von den Änderungen betroffen:

AV-Receiver

STR-DN1050

STR-DN850

STR-DN1060

STR-DN860

STR-DN1070

STR-DN1080

Soundbars und Heimkinosysteme

HT-NT3

HT-RT5

HT-ST9

HT-XT3

HT-CT790

HT-NT5

HT-XT2

HT-CT800

HT-MT500

HT-MT501

HT-ST5000

Kabellose Lautsprecher und Audiosysteme

CMT-SBT300W

SRS-X7

SRS-X9

NAS-SV20DI

NTR-SV1

High-Resolution-Audioplayer

HAP-S1

HAP-Z1ES

Mediaplayer

FMP-X5