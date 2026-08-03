"Hellraiser: Das Schloss zur Hölle" erscheint auf 4K Ultra HD Blu-ray (Update)
Turbine Medien hat "Hellraiser: Das Schloss zur Hölle" auf Ultra HD Blu-ray veröffentlicht. Die zunächst nur im Direktvertrieb erhältlichen Mediabooks sind ab dem 26.06.2026 auch im restlichen Handel erhältlich. Die Ultra HD Blu-ray unterstützt neben HDR10 auch Dolby Vision und verfügt über deutschen und englischen Dolby Atmos-Ton.
Update: Am 01.10.2026 kommt "Hellraiser: Das Schloss zur Hölle" noch einmal als 4K-Steelbook und Standard-Edition in den Handel.
- Hellraiser: Das Schloss zur Hölle - Steelbook [4K Ultra HD Blu-ray] bei Amazon.de
- Hellraiser: Das Schloss zur Hölle [4K Ultra HD Blu-ray] bei Amazon.de
- Hellraiser: Das Schloss zur Hölle - Mediabook E [4K Ultra HD Blu-ray] bei Amazon.de
- Hellraiser: Das Schloss zur Hölle - Mediabook F [4K Ultra HD Blu-ray] bei Amazon.de
- Hellraiser: Das Schloss zur Hölle - Mediabook G [4K Ultra HD Blu-ray] bei Amazon.de
Hellraiser: Das Schloss zur Hölle [4K Ultra HD Blu-ray]
Bildformat: 2,35:1 (2160p24 Ultra HD mit HDR10 und Dolby Vision)
Sprache / Ton: Deutsch Dolby Atmos, Englisch Dolby Atmos, Deutsch DTS 5.1, Englisch DTS 5.1, Englisch DTS 2.0
Untertitel: Deutsch, Englisch, Deutsch für Hörgeschädigte, Englisch für Hörgeschädigte
Bonusmaterial:
+ Such Sights - Reimagining Hellraiser - Interview mit Regisseur David Bruckner und den Drehbuchautoren Ben Collins & Luke Piotrowski (ca. 56 Min.)
+ Creating Cenobites - Interview mit Josh Russell & Sierra Spencer von Russell FX (ca. 34 Min.)
+ Leviathan Tech (ca. 10 Min.)
+ Trailer & HELLRAISER-Trailer-Show
+ Audiokommentar mit Regisseur David Bruckner
+ Audiokommentar mit den Make-up-FX-Künstlern Sierra Spencer & Josh Russell
+ Buchteil "Hellraiser: Auferstehung" von Tobias Hohmann (56 Seiten)
bereits erhältlich:
- Hellraiser: Judgment - Mediabook A [4K Ultra HD Blu-ray] bei jpc.de
- Hellraiser: Judgment - Mediabook B [4K Ultra HD Blu-ray] bei jpc.de
- Hellraiser: Judgment - Steelbook A [4K Ultra HD Blu-ray] bei jpc.de
- Hellraiser: Judgment - Steelbook B [4K Ultra HD Blu-ray] bei jpc.de
- Hellraiser: Judgment - Steelbook C [4K Ultra HD Blu-ray] bei jpc.de
- Hellraiser: Judgment - Steelbook D [4K Ultra HD Blu-ray] bei jpc.de
- Hellraiser: Judgment - Steelbook A [4K Ultra HD Blu-ray] bei Amazon.de
- Hellraiser: Judgment - Steelbook B [4K Ultra HD Blu-ray] bei Amazon.de
- Hellraiser: Judgment - Steelbook C [4K Ultra HD Blu-ray] bei Amazon.de
- Hellraiser: Judgment - Steelbook D [4K Ultra HD Blu-ray] bei Amazon.de