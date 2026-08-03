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"Hellraiser: Das Schloss zur Hölle" erscheint auf 4K Ultra HD Blu-ray (Update)

03.08.2026 Karsten Serck

Turbine Medien hat "Hellraiser: Das Schloss zur Hölle" auf Ultra HD Blu-ray veröffentlicht. Die zunächst nur im Direktvertrieb erhältlichen Mediabooks sind ab dem 26.06.2026 auch im restlichen Handel erhältlich. Die Ultra HD Blu-ray unterstützt neben HDR10 auch Dolby Vision und verfügt über deutschen und englischen Dolby Atmos-Ton.

Update: Am 01.10.2026 kommt "Hellraiser: Das Schloss zur Hölle" noch einmal als 4K-Steelbook und Standard-Edition in den Handel.

Hellraiser: Das Schloss zur Hölle [4K Ultra HD Blu-ray]

Bildformat: 2,35:1 (2160p24 Ultra HD mit HDR10 und Dolby Vision)

Sprache / Ton: Deutsch Dolby Atmos, Englisch Dolby Atmos, Deutsch DTS 5.1, Englisch DTS 5.1, Englisch DTS 2.0

Untertitel: Deutsch, Englisch, Deutsch für Hörgeschädigte, Englisch für Hörgeschädigte

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Bonusmaterial:

 + Such Sights - Reimagining Hellraiser - Interview mit Regisseur David Bruckner und den Drehbuchautoren Ben Collins & Luke Piotrowski (ca. 56 Min.)
+ Creating Cenobites - Interview mit Josh Russell & Sierra Spencer von Russell FX (ca. 34 Min.)
+ Leviathan Tech (ca. 10 Min.)
+ Trailer & HELLRAISER-Trailer-Show
+ Audiokommentar mit Regisseur David Bruckner
+ Audiokommentar mit den Make-up-FX-Künstlern Sierra Spencer & Josh Russell
+ Buchteil "Hellraiser: Auferstehung" von Tobias Hohmann (56 Seiten)

bereits erhältlich:

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