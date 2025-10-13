News

DALI Back to HiFi: Beim Kauf von RUBIKORE Lautsprechern doppelt profitieren

Bildquelle: DALI

DALI startet die nächste "Back to HiFi"-Kampagne und belohnt dabei den Kauf der hochwertigen RUBIKORE Lautsprecher. Wer sich im Zeitraum vom 13. Oktober 2025 bis einschließlich 31. Januar 2026 für eine solche Box entscheidet, erhält einen DALI IO-6 Bluetooth-Noise-Cancelling-Kopfhörer gratis dazu.

Die Aktion läuft über den Fachhandel und der örtlich autorisierte DALI RUBIKORE Händler ist hier der erste Ansprechpartner. Alle Infos und eine Liste der Händler können direkt hier eingesehen werden:

Die RUBIKORE Lautsprecher werden direkt beim Fachhändler gekauft. Dann registriert man den Erwerb auf der Aktionsseite und DALI übersendet nach der Verifizierung den neuen Kopfhörer direkt an den RUBIKORE Käufer.

DALI RUBIKORE + IO-6 Tests bei AREA DVD:

Anzeige



Anzeige



Werbung - Für Käufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, JPC, Disney+, Sky & Apple iTunes erhalten wir Provisionen über Affilliate-Links. Preise & Verfügbarkeit unter Vorbehalt.