News

"Good Fortune" mit Keanu Reeves erscheint auf Blu-ray Disc

Leonine veröffentlicht "Good Fortune - Ein ganz spezieller Schutzengel" auf Blu-ray Disc. Die Komödie mit Keanu Reeves, Aziz Ansari und Seth Rogen erscheint am 30.01.2026 fürs Heimkino. Die Blu-ray Disc wird mit deutschem und englischem DTS HD MA 5.1-Ton ausgestattet sein. Als Bonus-Material sind Interviews mit Cast & Crew geplant.

