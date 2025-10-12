News
"Good Fortune" mit Keanu Reeves erscheint auf Blu-ray Disc
13.10.2025 (Karsten Serck)
Leonine veröffentlicht "Good Fortune - Ein ganz spezieller Schutzengel" auf Blu-ray Disc. Die Komödie mit Keanu Reeves, Aziz Ansari und Seth Rogen erscheint am 30.01.2026 fürs Heimkino. Die Blu-ray Disc wird mit deutschem und englischem DTS HD MA 5.1-Ton ausgestattet sein. Als Bonus-Material sind Interviews mit Cast & Crew geplant.
- Good Fortune - Ein ganz spezieller Schutzengel [Blu-ray] bei Amazon.de
- Good Fortune - Ein ganz spezieller Schutzengel [Blu-ray] bei jpc.de
