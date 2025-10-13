News

MTV stellt Musik-Spartenkanäle ein

MTV stellt im Rahmen von Umstrukturierungen von Paramount Skydance den Großteil seiner Musiksender ein. So sollen laut einem Bericht der BBC zum Jahresende 2025 die Spartensender MTV Music, MTV 80s, MTV 90s, Club MTV und MTV Live ihren Sendebetrieb einstellen. Lediglich der MTV-Hauptkanal soll weiterhin bestehen. Laut Informationen von DWDL.de soll auch in Deutschland 2026 das frei empfangbare MTV weiterhin ausgestrahlt werden.

Bei MTV werden zwar inzwischen in der "Primetime" zu einem Großteil Reality-Shows und Cartoons statt Musikvideos gezeigt. Doch zumindest bis 19:00 Uhr sind weiterhin Musik-Clips und auch Sendungen wie "MTV Unplugged" zu sehen.

