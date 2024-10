TEST: Dali RUBIKORE 8 - Erstklassige Performance und hoch entwickelte Technologie für rund 7.000 EUR Paarpreis

Der Dali RUBIKORE 8 Standlautsprecher schicken sich an, in der Liga hochwertiger Boxen im Spektrum zwischen 5.000 und 10.000 EUR Paarpreis neue Akzente zu setzen. Mit einem Preis pro Paar von knapp 7.000 EUR sind sie fair kalkuliert, wenn man bedenkt, mit welcher hochwertigen Technologie die Schallwandler ausgestattet sind. Der Name der Baureihe kommt nicht von ungefähr, denn Dali verwendet zahlreiche hochentwickelte Technologien der Luxus-Lautsprecher KORE und EPIKORE 11.

Dazu zählen beispielsweise die Clarity Cone-Technologie, die SMC-Treiber, SMC-Kore-Induktoren, die Hybrid-Hochtönermodule mit einem neuen Low-Loss-Dome-Hochtöner und sowie die Continous-Flare-Bassreflexöffnungen. Kombiniert mit hochwertigen Materialien und Bauteilen sind alle RUBIKORE Schallwandler in der Lage, akustisch zu begeistern und mit einem äußerst edlen optischen Eindruck zu überzeugen.

Seitliche Ansicht der RUBIKORE 8 in Hochglanz-Schwarz

Die RUBIKORE Baureihe steht in den Oberflächenvarianten Hochglanz-Schwarz, Hochglanz-Maroon, Natural-Walnut und Hochglanz-Weiß bereit. Die RUBIKORE Lautsprecher werden im Dali-Stammhaus in Dänemark gefertigt, traditionelle Handwerks- und Schreinerkunst sind Merkmale bei der Herstellung der edlen Gehäuse.

KORE-Elemente und weitere technische Merkmale

Wie bereits angesprochen, garantieren zahlreiche Technoligien aus der Dali KORE für eine enorme Leistungsfähigkeit der RUBIKORE Lautsprecher. Im Fokus dabei stehen die Clarity Cone-Technologie-Bass-/Mittelton-Treiber-Membranen, die eine stets präsente natürliche Klarheit in den Mitten ohne jegliche Verfärbung ermöglichen sollen.

Tieftöner

Die SMC Tief- und Mitteltöner mit Clarity Cone-Technologie sind mit Papier- und Holzfasermembranen versehen, ein bewährtes und anerkannt gutes Material, das typisch für Chassis aus dem Hause Dali ist. Durch die Verwendung dieser Membrane wird nicht nur eine absolut stimmige Gesamtdarstellung erzielt, sondern auch eine hervorragende Dynamik.

Der Hochtöner, eine Neuentwicklung, die auf dem EVO-K Hybridhochtöner des KORE Flaggschiffs basiert, besticht durch enorme maximale Auflösung. Im sogenannten Low-Loss Dome Hochtöner wird kein Ferrofluid in der Magnetspalte verwendet, damit diese Mission erfüllt werden kann.

Bändchen

Kalotte

Hybridhochtöner komplett

Die Synergie zwischen dem Dali Hybridhochtöner und den Tief- und Mitteltontreibern garantiert eine hohe Klarheit und eine überragende Detaillierung. Ein entspanntes, zugleich aber präzises Hören ist daher mit allen Lautsprechern aus der RUBIKORE Serie möglich. Auch bei der Verstärker-Wahl sind die dänischen Boxen äußerst flexibel.

Ergänzt wird das Technologie-Paket durch die SMC-Antriebssysteme von Dali, die für minimale Verzerrungen und hohe Effizienz stehen. In unserem RUBIKORE 8 Test-Standlautsprecher RUBIKORE 8 (gilt auch für die kleinere RUBIKORE 6) wird eine überdurchschnittlich saubere Akustik zusätzlich durch SMC KORE-Kerne in den Frequenzweichen garantiert und potentielle Signalverluste werden weiter reduziert. Die Weiche ist darüber hinaus mit hochwertigen Mundorf-Kondensatoren bestückt - im Sinne bester Klangqualität und optimaler Langzeitstabilität.

Rückseite mit den Bassreflex-Ports

In den Gehäusen der RUBIKORE 8, 6 und 2 findet man sogenannte Continous Flare Reflex Ports. Sie dienen der Steigerung der Effizienz und agieren darüber hinaus sehr geräuscharm - störende Strömungsgeräusche sind daher praktisch nicht wahrzunehmen.

Die RUBIKORE 8

Beeindruckende Erscheinung

Bezogen auf die RUBIKORE 8 arbeiten drei neue 6,5 Zoll SMC-Doppelmagnettreiber mit Papier- und Holzfaser-Clarity-Cone im imposanten Gehäuse. Hinzu kommt der aufwändig konstruierte Hybrid-Hochtöner mit großer 29 mm Kalotte plus Bändchen für die bestmögliche Anbindung an den Mitteltonbereich und enorme Impulstreue bei höchsten Frequenzen. Der RUBIKORE 8 Standlautsprecher mit 4 Ohm Impedanz ist in der Lage, Frequenzen von 38 Hz bis 34 kHz darzustellen und weist eine Empfindlichkeit von 90,5 dB auf. Der Schallwandler ist 110 cm hoch, 22 cm breit und 44,4 cm tief. Das Gewicht liegt pro Lautsprecher bei 30 kg. 3.499 EUR kostet eine RUBIKORE 8 Box, daraus resultierend ergibt sich ein Paarpreis von 6.998 EUR.

Verarbeitung

Sehr sauberes Finish der Oberflächen

Sichtbare Schrauben rund um die Chassis

Sockel

Fußkonstruktion im Detail

Tadellose Bi-Wiring-Terminals

Der dänische Lautsprecher präsentiert sich in einwandfreiem Finish. Es handelt sich um ein Unibody-Gehäuse ohne separate Schallwand, was einer schlicht-schicken optischen Escheinung zuträglich ist. Die Schrauben rund um die exakt eingepassten Chassis sind sichtbar, was wir nicht ganz nachvollziehen können. Nicht sichtbare Schrauben wären einer sauberen Optik zuträglich, denn nicht jeder möchte die Abdeckungen anbringen. Besagte Abdeckungen haften nicht, wie sonst in diesen Preisklassen üblich, magnetisch, sondern werden auf die klassische Art mit Stiften befestigt. Die Löcher für diese Stifte sind aber so unauffällig platziert, dass sie nicht störend sind. Wir finden diese Idee richtig gut, denn die Abdeckungen halten deutlich besser als bei zahlreichen magnetischen Alternativen - hier kann es beim unbedachten Berührungen der Box passieren, dass die Abdeckung krachend zu Boden fällt. Die Oberflächen sind von exzellenter Qualität, das gilt auch für die Kantenverabeitung.

