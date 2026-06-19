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Deutschland-Premiere der neuen Eversolo Komponenten und Cerubin 2 live erleben

Wer die neuesten Eversolo-Komponenten auf der HIGH END Vienna 2026 verpasst hat, erhält bereits wenige Tage später die nächste Gelegenheit zum Probehören. Vom 19. bis 21. Juni 2026 steht beim Rosenfest 2026 im Sauerland nicht nur Wohnkultur und Handwerkskunst im Mittelpunkt, sondern auch hochwertige Audiotechnik.

Für HiFi-Enthusiasten besonders interessant: Besucher können das in Wien präsentierte Setup aus Eversolo-Komponenten und den von Lautsprecherentwickler Joachim Gerhard konstruierten Cerubin-2-Lautsprechern in einem speziellen Akustikraum erleben. Damit wird das Rosenfest zu einem ungewöhnlichen, aber reizvollen Treffpunkt für Musikliebhaber und Audiophile.

Wiener Vorführanlage reist ins Sauerland

Laut Veranstalter wird das komplette Demo-System, das bereits auf der HIGH END Vienna für Aufmerksamkeit sorgte, im Sauerland erneut aufgebaut. Die Kombination aus den aktuellen Eversolo-Komponenten und den exklusiven Cerubin-2-Lautsprechern soll Besuchern die Möglichkeit geben, die Klangqualitäten der Anlage unter kontrollierten Bedingungen kennenzulernen.

Darüber hinaus werden die auf der HIGH END Vienna neu vorgestellten Eversolo-Produkte erstmals auf einer Veranstaltung in Deutschland öffentlich präsentiert. Genannt werden unter anderem der T10 Streaming Transport sowie die neue DMP-A8 Gen 2 Serie.

HiFi trifft Rosenfest

Veranstaltet wird das Rosenfest von Rose-Handwerk gemeinsam mit audioNEXT, dem deutschen Vertrieb von Eversolo. Neben den Hörsessions erwartet die Besucher ein umfangreiches Rahmenprogramm mit Designmöbeln, Wohnaccessoires, Kunstobjekten sowie kulinarischen Angeboten.

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Das Event richtet sich gleichermaßen an Fachhändler, Medienvertreter, HiFi-Fans und interessierte Besucher aus der Region.

Termin und Veranstaltungsort - Rosenfest 2026

Freitag, 19. Juni 2026 | 10:00–18:00 Uhr

Samstag, 20. Juni 2026 | 10:00–18:00 Uhr

Sonntag, 21. Juni 2026 | 11:00–18:00 Uhr

Wo?

Zum Wasserturm 14

Gewerbegebiet Brumlingsen

59872 Meschede-Freienohl

https://rose-handwerk.de/

Eversolo beim Rosenfest 2026

Fazit

Für HiFi-Fans dürfte das Rosenfest 2026 vor allem wegen der Vorführung der aktuellen Eversolo-Komponenten in Kombination mit den Cerubin-2-Lautsprechern interessant sein. Die Möglichkeit, das bereits in Wien gezeigte Setup in entspannter Atmosphäre erneut zu erleben und gleichzeitig die Deutschland-Premiere neuer Eversolo-Produkte zu besuchen, macht die Veranstaltung zu einem spannenden Termin im Audiokalender.