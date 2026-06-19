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Eversolo T10 ab sofort vorbestellbar: Neuer High-End-Streaming-Transport startet im Juli

19.06.2026 Philipp Kind
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Eversolo T10 High end 2026 front

Eversolo hat die Vorbestellung seines neuen Streaming-Transports T10 gestartet. Das neue Flaggschiff richtet sich an anspruchsvolle HiFi-Enthusiasten, die bereits über einen hochwertigen D/A-Wandler verfügen und eine kompromisslose digitale Quelle suchen. Die erste internationale Auslieferung soll nach aktuellem Stand ab Mitte Juli 2026 erfolgen.

Die unverbindliche Preisempfehlung liegt bei 2.180 Euro.

Der T10 ist als reiner Streaming-Transport konzipiert und verzichtet bewusst auf einen integrierten DAC. Stattdessen setzt Eversolo auf eine hochwertige Signalaufbereitung mit aufwändiger Stromversorgung, präziser Clock-Technologie und umfangreichen Maßnahmen zur Minimierung von Störeinflüssen. Damit soll der T10 insbesondere in hochwertigen Stereo- und High-End-Anlagen seine Stärken ausspielen.

Fokus auf Signalreinheit und Konnektivität

Eversolo T10 High end 2026 rueckseite

Rückseite Eversolo T10

Im Inneren arbeitet ein speziell entwickelter Ringkerntransformator mit Linearstromversorgung. Ergänzt wird die Konstruktion durch eine temperaturstabilisierte OCXO-Clock sowie einen externen Masterclock-Eingang für anspruchsvolle Setups.

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Zur Ausstattung gehören zahlreiche digitale Schnittstellen, darunter USB Audio, I²S, AES/EBU sowie koaxiale und optische S/PDIF-Ausgänge. Für Netzwerkverbindungen stehen ein 2,5-Gigabit-Ethernet-Port, Wi-Fi 6 sowie ein SFP-Glasfaseranschluss zur Verfügung.

Eversolo integriert zudem zahlreiche Streaming-Dienste direkt in die Benutzeroberfläche. Unterstützt werden unter anderem TIDAL, Qobuz, Amazon Music, Apple Music, HIGHRESAUDIO, Deezer und weitere Plattformen. Auch moderne Streaming-Protokolle wie Spotify Connect Lossless, TIDAL Connect, Qobuz Connect und DLNA werden unterstützt.

Leistungsstarke Hardware und Raumkorrektur

Eversolo T10 innenleben

Innenleben

Für die Systemleistung sorgt ein 64-Bit-Octa-Core-Prozessor in Kombination mit 8 GB Arbeitsspeicher und 64 GB internem Speicher. Musikbibliotheken lassen sich über zwei M.2-NVMe-Steckplätze um bis zu 16 TB erweitern.

Darüber hinaus verfügt der T10 über die hauseigene evotune-Raumkorrektur, die eine automatische Anpassung an die akustischen Gegebenheiten des Hörraums ermöglicht. Die Bedienung erfolgt über ein großes 8,6-Zoll-Touchdisplay oder die Eversolo-App.

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Technische Daten des Eversolo T10
Merkmal Spezifikation
Produkttyp Streaming-Transport ohne integrierten DAC
Preis (UVP) 2.180 Euro
Verfügbarkeit Vorbestellbar, Auslieferung ab Mitte Juli 2026
Display 8,6 Zoll LCD-Touchscreen
Prozessor 64-Bit Octa-Core
Arbeitsspeicher 8 GB DDR4
Interner Speicher 64 GB eMMC
Speichererweiterung 2 x M.2 NVMe SSD, bis 16 TB
Netzwerk 2,5G Ethernet, Wi-Fi 6, SFP-Fiber
Digitale Ausgänge USB Audio, I²S, AES/EBU, Koaxial, Optisch
Externer Clock-Eingang 10–25 MHz, 50/75 Ohm
PCM-Unterstützung Bis 768 kHz / 32 Bit
DSD-Unterstützung Bis DSD512 nativ
Streaming-Dienste TIDAL, Qobuz, Apple Music, Amazon Music, HIGHRESAUDIO u.a.
Streaming-Protokolle Spotify Connect Lossless, TIDAL Connect, Qobuz Connect, DLNA
Raumkorrektur evotune
Abmessungen (B x T x H) 365 x 310 x 88 mm
Unsere aktuellen Berichte zu Eversolo:
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