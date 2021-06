News

"Wonder Woman 1984" in 4K bei Amazon Prime Video

Warner veröffentlicht "Wonder Woman 1984" am 10.06.2021 zum digitalen Kauf und Verleih. Je nach Plattform wird der Film auch in Ultra HD & HDR angeboten und so ist auch bereits die 4K-Version bei Amazon Prime Video vorbestellbar.

Ein VÖ-Termin für die Blu-ray Disc und Ultra HD Blu-ray wurde bislang noch nicht bekannt gegeben. Bei Amazon ist "Wonder Woman 1984" aber bereits seit einiger Zeit als Import-Version auf Ultra HD Blu-ray und Blu-ray Disc erhältlich. Die Ultra HD Blu-ray wird sogar als Steelbook angeboten. Dabei handelt es sich um die britischen Versionen mit englischem Dolby Atmos-Ton aber ohne deutsche Synchronfassung, die auf der bereits getesteten italienischen Ultra HD Blu-ray enthalten ist. Offizieller Verkäufer der Blu-ray Disc und Ultra HD Blu-ray ist Amazon.co.uk.