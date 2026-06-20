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Warwick Acoustics feiert Jubiläum mit exklusiver Aperio-/Bravura-Aktion

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Bildquelle: Warwick Acoustics

Warwick Acoustics startet anlässlich des zehnjährigen Jubiläums seiner elektrostatischen Kopfhörersysteme eine außergewöhnliche Sonderaktion für anspruchsvolle Kopfhörer-Enthusiasten. Das Unternehmen blickt auf ein Jahrzehnt Entwicklung und Fertigung mehrfach ausgezeichneter High-End-Systeme zurück und bedankt sich bei seinen Kunden mit einem streng limitierten Jubiläumsangebot.

Bis einschließlich 30. Juni 2026 erhalten Käufer eines Aperio-Kopfhörersystems zusätzlich ein farblich passendes Bravura-Kopfhörersystem kostenlos dazu. Die Aktion gilt nur für einen begrenzten Zeitraum beziehungsweise solange die verfügbaren Kontingente reichen.