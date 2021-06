News

Neuer Teufel-Rucksack im SUPREME ON-Bundle

Lautsprecher Teufel und der Rucksackhersteller deuter haben gemeinsam den "deuter x Teufel UP Berlin Rucksack" entwickelt. Der Rucksack ist inspiriert vom "SUPREME ON"-Bluetooth-Kopfhörer von Teufel und kann sowohl einzeln als auch mit dem SUPREME ON im Bundle erworben werden.

Die Abmessungen des deuter x Teufel UP Berlin betragen 51 x 30 x 17cm und er fasst ein Volumen von 22 Litern. Außerdem verfügt er über ein Tablet- und ein Laptop-Fach für Laptops bis zu einer Größe von 15 Zoll.

Bei der Herstellung des Rucksacks werden zu 100% recycelte Materialien verwendet, darunter z.B. PFC-freies Polyester. Aufgrund dieser klimagerechten Herstellungsweise ist er bluesign-zertifiziert.

Der deuter x Teufel UP Berlin Rucksack ist ab sofort im Teufel Webshop und im deuter Webshop erhältlich. Den Rucksack gibt es sowohl einzeln für 99,95 Euro in der Farbe Bone Black, oder im Paket mit den SUPREME ON Bluetooth-Kopfhörern und der dazu passenden Kopfhörertasche in den Farbvarianten Sand White oder Night Black für insgesamt 249,95 Euro.