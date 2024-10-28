News

tvOS 18.1 für Apple TV 4K veröffentlicht

Apple hat tvOS 18.1 für Apple TV 4K und Apple TV HD veröffentlicht. Das Update bietet laut dem offiziellen Changelog keine neuen Funktionen sondern vor allem verschiedene Bugfixes. Der geplante 21:9-Modus ist in dem Update noch nicht dabei.

Mit dem letzten großen Update tvOS 18 hat Apple zahlreiche neue Funktionen eingeführt:

Optimiert wurde die Funktion „Dialoge verbessern“, die maschinelles Lernen und computergestütztes Audio für eine bessere Stimmklarheit nutzt. Untertitel werden automatisch beim Stummschalten oder Zurückspringen der Wiedergabe angezeigt oder wenn die Sprache in einer Serie oder einem Film nicht zur Gerätesprache passt.

Außerdem gab es Änderungen für die Home App mit Gastzugriff, was die zeitlich begrenzte Steuerung von Schlössern, Garagentoren und Alarmanlagen erleichtern soll.

Laut Apple bietet tvOS18 außerdem die folgenden Neuheiten:

Anwender:innen können beliebig die Kontrolle über die Musikwiedergabe auf dem HomePod und HomePod mini mit SharePlay und Apple Music teilen.

AirPlay kommt mit 3D Audio für ein immersives Audioerlebnis, wenn Audio vom iPhone und iPad auf den HomePod oder auf kompatibles Audiozubehör von anderen Anbietern gestreamt wird.

Für FaceTime mit Kamera-Übergabe kommen mit tvOS 18 Live Untertitel für Englisch in den USA und Kanada, sodass Nutzer:innen auf dem größten Bildschirm zu Hause lesen können, was andere bei einem FaceTime Anruf sagen.

Apple Fitness+ hat ein ganz neues Design in tvOS 18 mit intelligenten Empfehlungen für Trainings und Meditationen, einer leistungsstarken Suche und verbesserten Auszeichnungen, damit Nutzer:innen motiviert bleiben.

