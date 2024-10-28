"Robocop" erscheint auf 4K Ultra HD Blu-ray
Capelight veröffentlicht "Robocop" auf Ultra HD Blu-ray. Der Paul Verhoeven Sci-Fi-Klassiker aus dem Jahr 1987 erscheint am 12.12.2024 als 4-Disc "Limited Collectors Edition" im Mediabook mit Directors Cut und der ungekürzten Kinofassung des Films inklusive Dolby Vision und HDR10 sowie einem englischen Dolby Atmos-Mix. Parallel erscheint der "Director's Cut" einzeln als Ultra HD Blu-ray-Steelbook und Blu-ray Disc-Steelbook.
Robocop - Limited Collectors Edition (4K Ultra HD Blu-ray)
Bildformat: 1,85:1 (4K, Dolby Vision, HDR10)
Sprache / Ton: Deutsch PCM 2.0, Englisch PCM 2.0, Deutsch DTS-HD MA 5.1, Englisch DTS-HD MA 5.1, Englisch Dolby Atmos
Untertitel: Deutsch, Englisch
Bonusmaterial:
Audiokommentar von Regisseur Paul Verhoeven, Autor Edward Neumeier und Executive Producer Jon Davison, Originalkinotrailer, Originaltrailer, Deutscher Kinotrailer, TV-Spot
Bonus-Blu-ray:
Die Schurken des alten Detroit - Spezialeffekte damals und heute - Die Entstehung einer Legende - Paul Verhoevens Cameo-Auftritt - Storyboardvergleich mit Kommentar von Animator Phil Tippett - Entfallene Szenen - Ausschnitte aus der Schnittfassung des Regisseurs - Diskussion mit den Machern des Films - Fleisch und Stahl: Die Entstehung von RoboCop
