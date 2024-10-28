News

Jin von BTS veröffentlicht neues Album in Dolby Atmos

Dolby und Jin von BTS präsentieren die neue Single "I'll Be There", die ab sofort global in Dolby Atmos bei Streaming-Diensten verfügbar ist. Im Anschluss an die Single-Veröffentlichung ist der weltweite Launch des ersten Soloalbums "Happy" von Jin für den 15. November geplant. Das Album wird ebenfalls in Dolby Atmos erscheinen.

„Als ich das erste Mal meine Musik in Dolby Atmos hörte, war ich wirklich begeistert von dem lebendigen und immersiven Erlebnis“, sagt Jin. „Das Thema dieser neuen Single und des neuen Albums ist ‚Freude‘. Ich möchte, dass die ARMY (wie die Fans von BTS bezeichnet werden) die einzigartigen Facetten von Freude vollständig durch jeden Song erlebt. Mit Dolby Atmos fühlen Fans weltweit genau die Emotionen, die ich teilen wollte – und das noch intensiver.“

Dolby Atmos Music kann auf den bekannten Streamingdiensten gehört werden. Darunter Amazon Music, Apple Music, TIDAL, QQ Music, Melon, etc.

Auf CD erscheint "Happy" in drei verschiedenen Varianten inklusive 88-seitigem Fotobuch, Lyric Poster, 16-seitiger Sticker Note, Poster, Rubbelkarte und jeweils drei Fotokarten.

