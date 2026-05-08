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"The Untouchables" & "Crawl" erscheinen als 4K Ultra HD Blu-ray-Steelbook

Paramount veröffentlicht "The Untouchables - Die Unbestechlichen" und "Crawl" als Ultra HD Blu-ray-Steelbook. Die limitierten Sondereditionen erscheinen am 17.07.2026.

Bereits am 26.06.2026 erscheint "10 Cloverfield Lane" als Ultra HD Blu-ray-Steelbook und am 10.07.2026 folgen die 4K-Steelbooks von "Jagd auf Roter Oktober" und "Super 8".

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