News

"Sweet Movie" erscheint auf 4K Ultra HD Blu-ray

08.05.2026 (Karsten Serck)

Camera Obscura veröffentlicht "Sweet Movie" auf Ultra HD Blu-ray. Der Episodenfilm von Dusan Makavejev aus dem Jahr 1974 erscheint am 20.06.2026 als Ultra HD Blu-ray-Mediabook mit drei verschiedenen Cover-Varianten. Die Ultra HD Blu-ray ist mit deutschem und englischem PCM 2.0-Ton ausgestattet. Als Bonus-Material sind Interviews und ein "Excremental Visions"-Video-Essay geplant.

Anzeige


Werbung - Für Käufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, JPC, Disney+, Sky & Apple iTunes erhalten wir Provisionen über Affilliate-Links. Preise & Verfügbarkeit unter Vorbehalt.

|


Weitere News
Privacy Manager
  ZURÜCK