"Sweet Movie" erscheint auf 4K Ultra HD Blu-ray
08.05.2026 (Karsten Serck)
Camera Obscura veröffentlicht "Sweet Movie" auf Ultra HD Blu-ray. Der Episodenfilm von Dusan Makavejev aus dem Jahr 1974 erscheint am 20.06.2026 als Ultra HD Blu-ray-Mediabook mit drei verschiedenen Cover-Varianten. Die Ultra HD Blu-ray ist mit deutschem und englischem PCM 2.0-Ton ausgestattet. Als Bonus-Material sind Interviews und ein "Excremental Visions"-Video-Essay geplant.
