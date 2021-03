News

Werbung - Für Käufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, JPC, Disney+, Sky & Apple iTunes erhalten wir Provisionen über Affilliate-Links. Preise & Verfügbarkeit unter Vorbehalt.

Sony schließt PlayStation Store für PS3, PS Vita & PSP

Sony schließt den PlayStation Store am 2. Juli 2021 für die PlayStation 3 und am 27. August 2021 für PlayStation Vita. Darüber hinaus wird die Kauffunktion für PSP (PlayStation Portable) am 2. Juli 2021 eingestellt.

Die Schließung beendet vor allem die Kauf-Optionen für neue Inhalte für die drei Sony-Konsolen. Auf bereits erworbene Inhalte inklusive Spiele und Videos soll aber weiterhin ein Zugriff möglich sein. In seiner FAQ erklärt Sony die Umstellungen folgendermaßen:

Auf diese Funktionen kannst du weiterhin zugreifen:

Du kannst zuvor gekaufte Spiele weiterhin erneut herunterladen und spielen.

Du hast weiterhin Zugriff auf zuvor gekaufte Video-/Medieninhalte.

Du kannst weiterhin Game- und PlayStation®Plus-Gutscheine einlösen.

Solange du Mitglied bleibst, kannst du weiterhin die über PlayStation®Plus hinzugefügten Spiele herunterladen und spielen.

Auf diese Funktionen kannst du nicht mehr zugreifen:

Du kannst keine Käufe digitaler Inhalte, einschließlich Spiele und Videoinhalte, für PS3, PS Vita und PSP mehr tätigen.

Du kannst über Spiele auf PS3, PS Vita und PSP keine In-Game-Käufe mehr tätigen.

Sobald der PlayStation™Store für diese Geräte geschlossen wurde und die Kauffunktion eingestellt ist, kannst du kein PSN-Guthaben (z. B. Geschenkgutscheine) mehr auf PS3-, PS Vita- oder PSP-Geräten einlösen. Dein PSN-Guthaben verbleibt auf deinem PSN-Konto, du kannst es jedoch nur noch für den Kauf von PS4- und PS5-Produkten im PlayStation™Store im Internet, in der PlayStation®App oder auf PS4- und PS5-Konsolen verwenden.

Der PlayStation Store für PlayStation 4 und PlayStation 5 wird von Sony weiterhin angeboten. Allerdings stellt Sony Ende August für sämtliche PlayStation-Varianten den Verkauf von Filmen und Serien im PlayStation Store ein.