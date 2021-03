News

Werbung - Für Käufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, JPC, Disney+, Sky & Apple iTunes erhalten wir Provisionen über Affilliate-Links. Preise & Verfügbarkeit unter Vorbehalt.

Samsung Neo QLED TVs mit Wi-Fi 6E für 8K-Streaming

Samsung hat für seine neuen Neo QLED 8K-Fernseher (QN900A, QN800A) die Wi-Fi 6 Enhanced-Zertifizierung der Wi-Fi Alliance (WFA) erhalten. Samsung bietet Wi-Fi 6E zunächst in seinen Flagschiff-Modellen an. Das schnelle WLAN soll aber zukünftig auch in weitere Samsung-Fernseher integriert werden.

Der WLAN-Standard Wi-Fi 6E nutzt zur Datenübertragung neben den typischen Frequenzen im 2.4 GHz und 5 GHz-Bereich auch das 6 GHz-Frequenzband. Die zusätzlichen Frequenzen sollen vor allem mehr Bandbreite für Streaming in 4K & 8K-Auflösung bieten.

WiFi 6E setzt auch neue Router-Hardware voraus und die Reichweite ist aufgrund der hohen Frequenzen geringer. Die Zulassung des Frequenzspektrums in Europa wird für Mitte 2021 erwartet.