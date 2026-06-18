HiFi-ROSE bringt neuen Premium-Endverstärker im Herbst auf den Markt

HiFi-ROSE aus Südkorea baut extrem hochwertige Komponenten, vom Streaming-Transport RS130 über den Hochleistungs-DAC RD160 bis hin zum Kopfhörerverstärker/DAC/Vorverstärker RS451 und dem grandiosen Verstärker RA180. Wie man auch weiß, gibt es ein höchst erfolgreiches Joint-Venture zwischen HiFi-ROSE und dem ikonischen Schweizer Lautsprecherhersteller PIEGA. Und viele HiFi-ROSE-Komponenten harmonieren nahezu perfekt mit PIEGA Lautsprechern.

Gesucht: Der perfekte Partner für die absoluten PIEGA-Spitzenlautsprecher

Wahre Schönheit: PIEGA Coax 811 Gen2

Es gab allerdings ein Problem bislang. Wer zum Beispiel eine wunderschöne, große PIEGA Coax 811 Gen2 oder eine akustisch grandiose PIEGA Master Line Source 3 angemessen antreiben wollte, musste auf Endverstärkertechnik der Konkurrenz ausweichen.

Echtes Statement: PIEGA Master Line Source 3

Das hat nun ein Ende, denn die Südkoreaner haben mit dem RA80 Monoblock-Endverstärker nun ein wahres Kraftwerk angekündigt, das Präzision, Klangkultur und maximale Kontrolle in sich vereinen soll.

Class AD-Endverstärker

Extrem leistungsfähige Monoblöcke mit bis zu 2 kW

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Es handelt sich um einen GaN (Gallium-Nitrid) FET-basierten Class AD-Endverstärker, dessen Hochgeschwindigkeits GaN-Stromversorgung bis hoch auf 1 MHz arbeitet. Ultrahochgeschwindigkeits-SMPS (Schaltnetzteile) mit GaN-Technologie stehen bereit. Weiteres Merkmal ist die hochstromfähige Ausgangsstufe, die bei 250 Hz arbeitet. Als maximale, kurzzeitige Spitzenleistung werden satte 2 kW bei 2 Ohm gestemmt - da sind die Reserven gigantisch. Bei 4 Ohm sind es bis zu 1 kW und bei 8 Ohm bis zu 500 Watt. Beeindruckend, ohne Zweifel.

Bis ins Detail hochleistungsfähig

Besonders hochwertig ausgeführte Signalpfade, natürlich vollsymmetrisch, sichern ein extrem geringes Rauschen (Gleichstromschienen-Spannung >/= +/- 150V). Als Elektrolyt-Kondensatoren für kurzzeitige Stromspitzen stehen Low-ESR (Equivalent Series Resistance) Bautele mit 30.000 Mikrofarad Puffer bereit. Im gesamten Endverstärker setzt HiGi-ROSE auf streng selektierte Hochleistungsbauteile. Das betrifft nicht nur Kondensatoren, sondern auch beispielsweise die Widerstände. Hinzu kommen verschiedene Schaltkreise, die die teure Elektronik nachhaltig schützen: Gegen Überspannung, Gleichspannungs-Offset, Überhitzung, und Kurzschlüsse.

Großes OLED-Display vorne

Hier im Setup

Optisches Kennzeichen ist das 11,2 Zoll messende OLED-Display (2.560 x 1.536 Pixel Auflösung), das sich über die gesamte Front erstreckt und das man somit als ein tolles, einzigartiges Merkmal bezeichnen kann. Zudem findet sich ein Touch-Key für den Wechsel vom Standby-Betrieb in den Leistungsbetrieb. Der RA80 ist selbstverständlich Cinch- und XLR-beschaltet und ist in silberner sowie in schwarzer Farbgebung erhältlich.

Unser Fazit

HiFI-ROSE geht genau den richtigen Schritt und dürfte damit das ROSE x PIEGA Projekt weiter beflügeln. Im Herbst sollten die edlen Monoblöcke zum Stückpreis von circa 4.000 EUR auf den Markt kommen.

Hier unsere Tests/Previews zu HiFi-ROSE:

Special: Carsten Rampacher

Bilder: PIEGA, HiFI-ROSE, von Carsten Rampacher mittels ChatGPT bearbeitet

Datum: 18. Juni 2026

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