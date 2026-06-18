Alders&Lange (A&L): Premium-Kopfhörerverstärker und Phonostufe für anspruchsvolle Hörer

„Musik an, Welt aus“ – das ist das Motto der kleinen, feinen Manufaktur Alders & Lange. Mit der VINYL-ENGINE® und dem HEADMAN® werden klanglich extrem anspruchsvolle Musikliebhaber glücklich. Dabei stellt das Unternehmen höchste Ansprüche an ihre Geräte, die hinsichtlich Farbe und technischer Optionen individualisiert werden können:

"Jedes unserer Produkte ist ein Meisterwerk aus ausgewählten Materialien und präziser Handwerkskunst. Wir setzen auf hochwertige Metalle, edle Oberflächen und feinste Komponenten, um ein kompromissloses Klangerlebnis zu schaffen. Die Haptik unserer Geräte spiegelt die Liebe zum Detail wider – robust, elegant, zeitlos und auf Wunsch sogar individualisierbar."

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Wer steckt hinter Alders&Lange?

Martin Alders und Heiko Lange haben ALDERS & LANGE® gegründet, nachdem sie festgestellt haben, dass ihre gemeinsame Leidenschaft eine Akustik der Spitzenklasse verbunden mit einer in sich schlüssigen, homogenen Musikwiedergabe ist. Beide bringen dabei ihre ganz eigenen Stärken ein: Heiko Lange steht für Ingenieurskunst und technisches Know-how, die Basis für die Qualität der edlen Geräte. Martin Alders ergänzt dies mit weitreichenden unternehmerischen Fähigkeiten, einem Gespür für Design und mit seiner Begeisterung für Musik. Zusammen werden Präzision und Kreativität optimal miteinander verwoben. Die gelungene Realisierung zeigt sich in Audioprodukten, die sowohl technisch als auch ästhetisch auf Spitzen-Niveau operieren.

Direkt beim Hersteller finden sich weitere Informationen zum Team

VINYL-ENGINE®

Die VINYL-ENGINE® ((je nach Konfiguration zwischen 3.750 und 5.200 EUR, Lieferzeit circa 2 bis 4 Wochen wegen individueller Fertigung) ist ein modularer, rauscharmer Phonovorverstärker in zweistufigem Schaltungsdesign mit XLR- und Cinch-Beschaltung. Ein rauscharmer Instrumentationsverstärker ermöglicht symmetrischen oder asymmetrischen Betrieb, was im Spezeillen für MC-Tonabnehmer von großem Vorteil ist. Die Verstärkung lässt sich in vier Stufen anpassen, während eine passive RIAA-Entzerrung mit ausgesuchten Vishay-Kondensatoren für eine exakte Signalverarbeitung sorgt.

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Verschiedene Phono-Eingangsmodule

Gleich drei Phono-Eingangsmodule stehen zur Auswahl: PM1 als Standardmodul für MM- und MC-Tonabnehmer, PM2 mit zusätzlichem Lundahl-Übertrager (1:13) speziell für MC-Tonabnehmer und PM3 mit festen Verstärkungs- und Impedanzwerten für individuelle Anforderungen. Die hochwertige Stromversorgung arbeitet mit einem Netzfilter zur Störungsminimierung, ein verschleißfreies Solid-State-Relais und eine 12V-Trigger-Logik dient zur Fernsteuerung. Kanalgetrennte Filterstufen gewährleisten maximale Signalreinheit, während die Spannung kontiniuerlich überwacht wird.

Signalwege über gasdichte, vergoldete Relais

Sämtliche Signalwege und Konfigurationen laufen über gasdichte vergoldete Relais ab, damit eine langfristige Stabilität gesichert werden kann. Mit Premium-Bauteilen und präziser Schaltungstechnik erfüllt die Vinyl-Engine® auch hohe audiophile Ansprüche souverän.

HEADMAN® Kopfhörerverstärker

Der HEADMAN® (je nach Konfiguration zwischen 6.250 und 8.200 EUR, Lieferzeit circa 2 bis 4 Wochen wegen individueller Fertigung) erweist sich als äußerst leistungsstarker Kopfhörerverstärker. Das Output-Modul 1 eignet sich für nahezu alle Kopfhörer und Line-Eingänge, während das Output-Modul 2 als spezialisierter Line-Treiber vorgesehen ist. Für höchste Präzision regelt ein mikroprozessorgesteuertes Widerstandsnetzwerk die Lautstärke. Hochwertige Relais sorgen für eine verlustfreie Signalweiterleitung. Die Stromversorgung optimiert den Klang mittels einer mehrstufig stabilisierten Filterung mit Überwachungsfunktion für die Betriebsspannungen.

Individualisierung möglich

Optional ermöglicht die Head 4 Extension den Anschluss von bis zu vier Kopfhörern. Der Biophonic Equalizer ist speziell auf die klanglichen Eigenschaften von Kopfhörern abgestimmt und optimiert Höhen, Mitten und Bässe mit gezielter Fokussierung. Eine Erweiterungsplatine stellt zudem die Möglichkeit einer externen Lautstärkeregelung für ein verbessertes Signal-Stör-Verhältnis bereit.

Unser Fazit

Alders&Lange baut mit großem technischem Know-How, aber auch mit ebenso großem Enthusiasmus einen Kopfhörerverstärker und eine Phonovorstufe auf kompromisslosem Premium-Niveau. Dabei gibt es für den zukünftigen stolzen Besitzer auch noch zahlreiche Individualisierungsoptionen.

Special: Carsten Rampacher

Bilder: A&K (von Carsten Rampacher mittels ChatGPT per KI optimiert)

Datum: 18. Juni 2026

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