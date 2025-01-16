News

Sky Stream jetzt auch im Hotel

Bildquelle & Copyright: Sky Deutschland

Sky Deutschland hat den offiziellen Marktstart von Sky Stream Hotel in Deutschland angekündigt, Österreich soll bald folgen. Damit soll das umfassende Entertainment-Angebot mit Inhalten von Sky, Free-TV-Sendern in HD-Qualität und Streamingdiensten für Hotelgäste komfortabel zugänglich gemacht werden. Hoteliers will Sky damit ermöglichen, die Attraktivität des Hauses und die Zufriedenheit der Gäste zu steigern, ohne intensive Kosteninvestition und ohne hohen Installationsaufwand.

Weitere Infos zu Sky Stream Hotel hier: https://business.sky.de/hotellerie

Lars Winking, Vice President Sky Business: „Sky Stream Hotel wird eine zentrale Rolle in unserer Strategie spielen, unser Geschäft weiter auszubauen. Es bietet ein völlig neuartiges TV-Erlebnis und wird Hotelgästen dabei helfen, Inhalte, die sie lieben, schnell und einfach zu finden. Unser Fokus bei Sky liegt klar auf den Bedürfnissen unserer Kunden. Genau deshalb investieren wir in Sky Stream Hotel, um das Fernseherlebnis noch einfacher zu machen – mit der Expertise der Sky Group und Stärke des Comcast Ökosystems im Rücken.“

Weitere Infos zu Sky Stream auf areadvd.de gibt es hier:

Anzeige

Anzeige



Werbung - Für Käufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, JPC, Disney+, Sky & Apple iTunes erhalten wir Provisionen über Affilliate-Links. Preise & Verfügbarkeit unter Vorbehalt.