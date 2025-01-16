News

Samsung Neo QLED und Lifestyle TVs erhalten VDE EyeCare Circadian-Zertifizierung

Bildquelle: Samsung

Die Neo QLED und Lifestyle TVs von Samsung wurden durch den Verband Deutscher Elektrotechniker (VDE) mit der "EyeCare Circadian"-Zertifizierung ausgezeichnet. Diese bewertet eine Reihe von Kriterien, darunter die Schonung der Augen, Flimmerniveau und den Circadian Stimulus (CS)-Index. Letzterer misst, wie gut das Licht den natürlichen Biorhythmus des Körpers unterstützt und somit das Wohlbefinden der Anwender und Anwenderinnen fördert.

Wesentliches Element dabei ist der EyeComfort-Mode, der automatisch die Helligkeit und Farbtemperatur des Bildschirms an die Tageszeit und das Umgebungslicht anpasst, um die Augenbelastung zu reduzieren. Die EyeCare Circadian-Zertifizierung kommt zur Circadian Rhythm Display-Zertifizierung vom VDE hinzu, die Samsung Lifestyle TVs besitzen darüber hinaus die "Glare Free"-Zertifizierung von Underwriter Laboratories (UL). Der The Frame ist zusätzlich mit der Pantone Validierung versehen, die eine hohe Farbgenauigkeit attestiert.

Weitere Informationen:

