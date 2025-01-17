News

tvOS 18.2.1 für Apple TV 4K veröffentlicht

Apple hat tvOS 18.2.1 für Apple TV 4K und Apple TV HD veröffentlicht. Das Update bietet laut dem offiziellen Changelog nur einen kleinen Bugfix, der mögliche Probleme bei der Synchronisierung zwischen Geräten beheben soll.

Mit dem letzten großen Update tvOS 18.2 gab es die folgenden Veränderungen für Apple TV-Nutzer:

Bildschirmschoner

Snoopy und Woodstock übernehmen den Bildschirm mit entzückenden Animationen, die sich an den Tag, das Wetter und die Feiertage anpassen.

Verfügbar auf Apple TV 4K (2. Generation und neuer).

Dialog Verbessern

HomePod (2. Generation) Unterstützung, um Sprache mit Echtzeit-Audioverarbeitung und maschinellem Lernen klarer zu hören.

Verfügbar auf Apple TV 4K (2. Generation und neuer).

Filmwiedergabe auf kompatiblen Projektoren und Displays

Die Unterstützung von 21:9 und anderen Kinoformat-Seitenverhältnissen verbessert das Heimkinoerlebnis beim Ansehen von Filmen und Sendungen.

Ultra-Weitbild-Anzeige für FaceTime-Anrufe.

