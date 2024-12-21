SPECIAL: Bietet Sky Stream die perfekte Sprachsteuerung? Der Praxis-Check

Sky hat mit Sky Stream und der sehr kompakten Streaming Box ein attraktives Paket geschaffen. Einfache Handhabung und hoher Bedienkomfort dank einer übersichtlichen und intuitiven Benutzeroberfläche werden mit allen relevanten Streaming-Quellen, linearem TV und praktischen Zusatzfunktionen miteinander vereint. Abgesehen von ein paar wenigen Kritikpunkten, wie z.B. die fehlende HDR10+ Kompatibilität und 24p-Umschaltung bei gestreamten Kinofilmen, hat uns Sky Stream samt Box auch im Test überzeugt.

Für jegliche Alltagsanwendungen und den allabendlichen Seriengenuss in hoher Qualität bringt Sky Stream alle Grundvoraussetzungen mit. Wichtigstes Kriterium und zweifellos das schlagende Argument für Sky Stream ist die Nutzerfreundlichkeit. Übersichtliche Kategorien, die "Super Sections", erleichtern das Auffinden attraktiver Inhalte - natürlich inklusive personalisierten Empfehlungen, sofern gewünscht. Der leicht zugängliche TV Guide, geordnet nach Kategorien, der Neustart von bereits laufenden oder vergangenen Live-TV-Inhalten, das nahtlose "Fortsetzen" einer Serie, selbst wenn die Inhalte bei verschiedenen Anbietern verfügbar sind, und die intelligente Suchfunktion Smart Search - all das sind nicht nur gut klingende Features auf der Ausstattungsliste, sondern Funktionen, die in der Praxis echte Vorteile bieten.

Sprachsteuerung, die funktioniert

Hält man die Mikrofontaste gedrückt, wird oben eine Leiste eingeblendet

Sky Stream wartet aber noch mit einer weiteren Komfortfunktion auf, deren Zuverlässigkeit und Flexibilität wir zunächst so nicht auf dem Schirm hatten - der Sprachsteuerung. Zahlreiche Unterhaltungselektronik-Komponenten bringen heutzutage die Möglichkeit bzw. zumindest die Kompatibilität zu Sprachbefehlen mit. Das ist nichts Ungewöhnliches. Meist aber, in unserem Fall, bleibt das Feature ungenutzt.

Zwar funktioniert die Sprachsteuerung, insbesondere die gängigen Systeme, heutzutage deutlich besser als noch vor einigen Jahren. Häufig aber kostet es doch mehr Nerven, als dass es das Handling erleichtern würde. Zum einen gibt es immer noch das Thema Zuverlässigkeit. Wenn z.B. ein Sprachbefehl mehr als ein Mal wiederholt werden muss, bis das Gerät auch versteht, was man möchte. Oder aber es scheitert an der Geschwindigkeit bzw. der Dauer, die das Gerät benötigt, bis der Sprachbefehl vollständig erfasst und verstanden wurde und die Funktion dann auch endlich ausgeführt wird. Selbst wenn man die integrierte Sprachsteuerung in solchen Fällen dann einige Male probiert, greift man doch irgendwann wieder einfach zur Fernbedienung und für den Befehl per Taste aus.

Bei Sky Stream ist dies nicht so, im Gegenteil. Bereits während des Testbetriebs hat es uns überrascht, wie zügig und vor allem fehlerfrei die Sprachassistenz funktioniert. Verständigungsprobleme gab es nicht und selbst, wenn man der Sky Stream Box leicht genuschelt und schnell gesprochen einen Befehl hinwirft, wird das Gesagte prompt umgesetzt. "Zufallstreffer", dachten wir zunächst. Doch seit unserem Test sind nun nahezu zwei Monate vergangen, in der wir die Sky Stream Box auch privat häufig verwendet und bewusst auf die Sprachsteuerung gesetzt haben. Natürlich auch, um zu versuchen, den Sprachassistenten zu einem Fehler zu verleiten. Doch genau das konnten wir nahezu überhaupt nicht provozieren, selbst wenn man recht leise spricht. Möglich ist es schon, wenn man sich undeutlich ausdrückt, gerade z.B. bei Titeln in englischer oder anderen Sprachen. Aber selbst wenn man sich nur wenig Mühe gibt, spuckt die Sky Stream Box in der Regel verlässlich die richtigen Suchergebnisse aus oder setzt die gewünschte Bedienfunktion zügig um.

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In Anführungsstrichen werden die erkannten Sprachbefehle eingeblendet, hier "Einstellungen"

Grund genug, um nochmal etwas ausführlicher auf die Sprachsteuerung von Sky Stream einzugehen. Weihnachten dient hier ebenso als guter Anlass. Denn wenn man gesättigt und mit vollem Plätzchen-Bauch auf der Couch liegt, fällt das genuschelte Wort vielleicht noch einfacher als der Griff zur Remote - leider geht es nicht völlig ohne.

Sky Stream Sprachsteuerung in der Praxis

Das ist vielleicht der einzige Kritikpunkt, den wir an der integrierten Sprachsteuerung von Sky Stream haben. Es geht nicht komplett ohne Fernbedienung! Fernfeldmikrofone direkt in der Sky Stream Box sind nicht integriert und man kann die Sprachsteuerung nicht per "Zuruf" starten, wie man es von anderen populären Sprachassistenten kennt. "Hey Google", "Hey Siri, tu dies", "Alexa, tu das" funktioniert hier nicht.

Sky Stream Fernbedienung

Konventionell sitzt das Mikrofon in der Fernbedienung der Sky Stream Box und, um Sprachbefehle geben zu können, muss immer zuerst der blau umrandete Knopf mit dem Mikrofon-Symbol auf der Remote gedrückt und gehalten werden. Diese kleine Hürde muss man nehmen, wenn man die sonst sehr zuverlässige, flink reagierende und erstaunlich "verständnisvolle" Sprachsteuerung von Sky Stream nutzen möchte.

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Die Hürde ist nicht hoch. Der Knopf ist prominent platziert, direkt unterhalb des Home-Buttons und neben den wohl am häufigsten verwendeten Tasten, der Lautstärkeregelung. Die Taste ist auch nur eine von insgesamt drei, die farblich umrandet sind. Sky hat hier vielleicht vorausgeahnt, dass die Nutzung der Sprachsteuerung seitens der Anwender stärker frequentiert wird als bei anderen derartigen Angeboten. Mutmaßung unsererseits, jedenfalls ist der Button zum Starten der Empfangsbereitschaft der Sprachsteuerung schnell erreicht, außer die ganze Fernbedienung hat sich wieder einmal unter irgendeinem Sofakissen versteckt.

Davon abgesehen wird es mit Kritik schwer. Wie schon erwähnt, selbst wenn man es provozieren möchte, gibt einem die Sky Stream Sprachsteuerung wenig Gelegenheit, sie zum Stottern zu bringen.

Sprachbefehle

Dabei lässt sich die Sprachsteuerung für weitgehend alle gängigen Eingabebefehle verwenden. Direkt in den Sinn kommt vielen vermutlich das Umschalten eines Senders: Also Mikrofontaste drücken, halten und lossprechen: "Schalte auf Das Erste um" oder "Schalte auf ZDF um". Das funktioniert natürlich mit allen verfügbaren Sendern. Man muss auch keinen kompletten Satz sagen. Auch mit dem Befehl "Das Erste" oder "ZDF" springt Sky Stream direkt zum gewünschten Sender.

Sender umschalten auf "Das Erste" - die Sprachsteuerung führt den Befehl unmittelbar aus

Aufrufen des TV Guide

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"Öffne Netflix" startet den Streamingdienst, auch nur "Netflix" reicht aus

Auch den TV Guide kann man per Sprachbefehl aufrufen und Programminhalte einfach zur Playlist hinzufügen. Neben dem Befehl "... zur Playlist hinzufügen" kann man auch z.B. die Wortwahl "... aufnehmen" verwenden. Dazu wählt man die gewünschte Sendung an und sagt dann den Sprachbefehl ein, schon wird die Sendung der Playlist hinzugefügt. Das ist deutlich schneller als nur mit der Fernbedienung, da man mit nur einem Klick zunächst erstmal weitere Informationen zur ausgewählten Sendung erhält und erst dann per "+"-Symbol den Inhalt auch zur Playlist hinzufügen kann.

Sky Stream versteht sowohl ganze gesprochene Sätze als auch direkte Befehle mit nur einem Wort. Achtet man auf die erkannten Spracheingaben, die stets oben am Bildschirm in einer Leiste eingeblendet werden, erkennt man schnell, dass die Spracherkennung sehr präzise und zuverlässig gelingt.

Dazu kann man natürlich jede vorhandene App starten oder auch beenden. Auch hier reicht z.B. der Begriff "Netflix" aus, um direkt die Streamingdienst-App zu starten. Genauso kann man "Öffne die Netflix App" sagen und der Befehl wird ebenfalls ausgeführt. Das ist ein weiterer Vorteil der Sky Stream Sprachsteuerung: Stets erfolgt die Durchführung praktisch unmittelbar und ohne Verzögerung. Auch wenn wir eine Serie auf Netflix fortsetzen möchten, sind wir schneller als mit der Remote. Nach dem Start der Sky Stream Box sprechen wir ein: "Der Pass auf Netflix" und schon landen wir direkt bei der gewünschten Serie und starten mit einem einzigen Klick die nächste, noch nicht gesehene Folge.

Mit dem Sprachbefehl "Home" kann man dann man von jedem Ort zum Home-Bildschirm zurückkehren. Was leider nicht funktioniert sind Befehle wie "lauter" oder "leiser" oder auch "stummschalten", auf die Lautstärkeregelung gibt es aktuell keinen Zugriff.

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Der Smart Search ist eine in Sky Stream integrierte, leistungsfähige Suche über alle Streaming-Apps und Live-TV-Sender hinweg

Noch praktischer wird es, wenn man die Sprachsteuerung mit der intelligenten Smart Search Suche kombiniert. In dieser Konstellation verwenden wir die Sprachsteuerung besonders häufig. Der Sky Stream Smart Search ist grundsätzlich ein sehr leistungsfähiges Werkzeug, um gewünschte Sendungen, Serien, Filme und Dokus übersichtlich aufzulisten und aufzufinden. Hier werden bei der Suche nach Film- und Serientiteln, Schauspielern, Kategorien und Genres sowie alles weitere alle mit der Sky Stream Box verfügbaren Inhalte berücksichtigt und als Suchergebnisse anzeigt. Der Smart Search ist schnell, die entsprechenden Ergebnisse zeigt die Streaming Box nahezu unmittelbar an. Die Resultate lassen sich dann direkt anklicken und wiedergeben oder einer Playlist hinzufügen.

Wie erwähnt, kann man den Smart Search ganz hervorragend auch per Sprachbefehl nutzen. Einfach den gewünschten Suchbegriff nach Druck auf die Mikrofon-Taste der Fernbedienung einsprechen und in maximal einer Sekunde werden alle gefundenen Inhalte mit dem genannten Suchbegriff aufgelistet. Hier sind der Kreativität nur wenige Grenzen gesetzt. Man kann direkt nach einem Film- oder Serientitel suchen (Beispiel: "Der Pass", "The Good Doctor", "The Boys", etc.), genauso nach Kategorien (Beispiel: "Komödien", "Drama", "Action", etc.) oder Sportarten. Auch hier sind zudem komplexere Sprachansagen und Suchbefehle möglich. Bei "zeige mir alle Inhalte mit Benedict Cumberbatch" werden alle verfügbaren Inhalte mit Benedict Cumberbatch in der Übersicht gelistet. Wie auf dem Screenshot zu sehen, versteht Sky Stream selbst diesen Befehl problemlos. Auch der nicht gerade einfache englische Nachname passt beim ersten Versuch. Es genügt natürlich ebenfalls vollkommen, für die identischen Suchergebnisse nur den Namen des Schauspielers oder der Schauspielerin einzusprechen.

Suche nach bestimmten Kategorien, hier z.B. "Komödien"

Spezifischere Suche nach "Dokumentationen über Tiere" ebenfalls problemlos möglich

Auch der Sprachbefehl "Zeige mir alle Inhalte mit Benedict Cumberbatch"...

... führt zum Erfolg

Was ebenfalls klappt, ist folgendes: Wenn man direkt nach "Actionfilme auf Netflix" per Sprachbefehl sucht, wird keine Smart Search-Übersicht, sondern direkt die Netflix App geöffnet und dort bereits die Suche mit dem Suchbegriff "Actionfilme" angezeigt. Das funktioniert auch mit allen anderen Suchbegriffen und Streaming-Apps, wie z.B. prime video oder Paramount+.

Schließlich lassen sich auch die Einstellungen mit dem Befehl "Einstellungen" öffnen oder man kann per Kategoriename (Sport, Filme, Serien & Dokus, Kids, Playlist) die Super Sections direkt aufrufen. Auch der Begriff "Untertitel" ermöglicht, sofern welche vorhanden sind, die Auswahl der Untertitelsprache. Mit "Öffne mein Sky" kommt man zudem zur persönlichen Übersicht, in der man auch die eigenen Abrechnungen sowie Angebote, Pins und sonstige Daten findet.

Der Suchbegriff "Actionfilme auf Netflix"...

... Zeigt direkt die Suche nach Actionfilmen in der Netflix Streaming-App an

Vermutlich gibt es noch weitere Möglichkeiten und Befehle, um die Sprachsteuerung effektiv zu nutzen, die wir noch gar nicht entdeckt haben. Hier wird definitiv ein breites Spektrum geboten, besonders aber sind wir von der Zuverlässigkeit und Schnelligkeit begeistert, wie Sky Stream selbst schwierige Begriffe oder z.B. auch die Namen englischer Schauspieler oder englischer Film- und Serientitel (z.B. "The American Society of Magical Negroes") so zuverlässig erkennt und die Befehle flink umsetzt.

Fazit

"Perfekt" ist natürlich ein sehr endgültiger Begriff. Was ist schon perfekt? Als perfekt würden wir die Sprachsteuerung von Sky Stream noch nicht bezeichnen, aber man ist auf einem sehr guten Weg. Kleinigkeiten, wie z.B. die fehlende Unterstützung der Lautstärkeregelung, sind noch Details, die Optimierungspotential bieten. Davon aber abgesehen, ist die Sky Stream Sprachsteuerung leistungsfähig, schnell und zuverlässig.

Der größte Vorteil ist ganz klar die Zuverlässigkeit und der Speed der Spracherkennung. Meistens scheitert es doch daran, dass man den Befehl mindestens einmal, wenn nicht sogar noch häufiger, wiederholen muss, bis er richtig von der Software verstanden wird. Dieses Problem hat man bei Sky Stream praktisch überhaupt nicht. Im privaten Umfeld wird hier auch nicht andauernd akzentfrei hochdeutsch gesprochen und dennoch hatten wir mit der Sprachsteuerung keinerlei derartiger Probleme. Ganz ganz selten kann es vorkommen, dass hier mal ein Faux-pas passiert und vielleicht eines von fünf Wörtern nicht exakt verstanden wird. Meistens haben wir dann etwas leiser gesprochen oder die Umgebungslautstärke war deutlich höher. Selbst von letzterem lässt sich Sky Stream kaum beeindrucken. Häufiger als einmal mussten wir den Eingabebefehl aber tatsächlich nie wiederholen.

Wenn diese hohe Verständlichkeit gegeben ist, dann wird man auch nicht so schnell müde, die Sprachsteuerung auch zu verwenden. Ganz im Gegenteil, erst dann erkennt man die Vorteile davon bzw. identifiziert die Situationen, in denen man per Sprache sogar deutlich schneller ist, als mit der Tasteneingabe. Und dann, ja, dann ergibt eine solche Funktion auch wirklich Sinn.

Wer Sky Stream noch besser kennenlernen möchte, findet alle Informationen dazu in unserem Testbericht:

Special: Philipp Kind

Datum: 21.12.2024