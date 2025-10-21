News

Sky Serien, Bundesliga und Netflix für 9,99 EUR im Monat

Sky bietet aktuell Serien-Highlights, Netflix (Standard-Abo mit Werbung) und den Bundesliga-Freitag für nur 9,99 Euro im Monat an. Der Preis gilt für 24 Monate, danach 29 Euro pro Monat und monatlich kündbar.

Mit dabei sind Highlights wie "The Iris Affair", "ES: Welcome to Derry", "The Witcher" oder "The Women in Cabin 10". Die Sky Stream Box (Test / Special zur Sprachsteuerung) ist kostenfrei als Leihgerät dabei. Natürlich kann man Inhalte auch direkt nach der Buchung mit der Sky Go App ansehen.

Das Angebot gilt ab sofort!

www.sky.de

