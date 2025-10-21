News

KEF präsentiert Coda W - All-in-One Stereo-Lautsprecher mit integrierter Phonostufe

KEF stellt mit dem neuen Coda W einen modernen All-in-One-HiFi-Lautsprecher vor, der kabelloses Streaming und klassische Vinyl-Wiedergabe in einem eleganten System vereint. Inspiriert von der originalen Coda Lautsprecherserie, die HiFi-Sound massentauglicher machte, kombiniert der neue Coda W hohe akustische Präzision von KEF mit hohem Bedienkomfort und Flexibilität.

Herzstück ist der 13-cm-Uni-Q-Treiber der 12. Generation, unterstützt von der Music Integrity Engine (MIE) für maximale Klarheit und Räumlichkeit.

„Unser Ziel war es schon immer, einen möglichst authentischen Sound zu bieten. Einen Sound, der eine emotionale Verbindung knüpft“, so Grace Lo, President und Head of Global Marketing bei KEF. „Wir haben Coda W für alle entwickelt, die das Ritual des Auflegens von Vinyl lieben – den magischen Moment, wenn sich die Nadel auf die Platte senkt und die Vorfreude ins Unermessliche steigt. Mit Coda W können Sie nun ganz und gar in die Tiefen Ihrer Schallplatten eintauchen, den satten Klang bis ins kleinste Detail jeder Note genießen und anschließend nahtlos zum Streamen eines neuen Songs übergehen. So erleben Sie Ihre Lieblingslieder wie nie zuvor.“

An Bord sind separate Class-D-Verstärker für den Hoch- und Tieftonbereich, die Systemleistung beträgt 200 Watt. Integriert ist auch ein Phono-Vorverstärker, um den Coda W direkt mit einem Plattenspieler kombinieren zu können, zusätzlich stehen auch Cinch Line-Eingänge zur Verfügung. Wer drahtlos Audiosignale übertragen möchte, kann auch auf Bluetooth 5.4 mit aptX Adaptive zurückgreifen. Der Codec aptX Lossless unterstützt eine Auflösung in CD-Qualität von bis zu 16-bit/44.1 kHz.

Neben Wireless-Streaming bietet der Lautsprecher zahlreiche Anschlüsse: HDMI ARC, USB-C (24-bit/192 kHz), digital optisch, Cinch (Line) und ein Subwoofer-Vorverstärkerausgang sind integriert. Über die KEF Connect App kann man Klangeinstellungen inklusive EQ-Presets vornehmen, Updates aufspielen und sonstige Parameter justieren.

Im Lieferumfang ist ein 3m langes Inter-Lautsprecherkabel enthalten. Für mehr Flexibilität kann man auch das optionale acht Meter lange C-Link-Kabel nutzen. Außerdem gibt es den SQ1-Standfuß für die Aufstellung der Coda W in optimaler Hörhöhe.

Das zeitlos elegante, puristische Design ist in fünf Farben erhältlich: Vintage Burgundy, Nickel Grey, Moss Green, Midnight Blue und Dark Titanium.

Preis und Verfügbarkeit

Exklusiv für myKEF-Mitglieder sind die neuen Coda W ab 21. Oktober 2025 erhältlich. Die allgemeine Verfügbarkeit ist ab 28. Oktober 2025 im Fachhandel.

