QUAD 3CDT: Neues CD-Laufwerk als perfekter Spielpartner für den QUAD 3 Verstärker

Bildquelle: QUAD

QUAD präsentiert mit dem 3CDT ein neues, reines CD-Laufwerk für eine besonders präzise digitale Signalausgabe. Auf eine interne D/A-Wandlung und analoge Ausgangsstufen wird komplett verzichtet - der Fokus liegt auf maximal sauberer Auslesung von CDs und die perfekte Kombination des QUAD 3CDT mit dem QUAD 3 Vollverstärker.

Mit dem speziell entwickelten Servo- und Kontrollsystem ist ein mechanisch hochstabiles Laufwerk integriert. Die konsequent getrennte Stromversorgung mit drei unabhängig voneinander arbeitenden Spannungsreglern und einem eigenen, rauscharmen Linearregler für die Taktsektion soll Jitter und Störungen minimieren und einen absolut unverfälschten Signaltransport ermöglichen. Als Taktreferenz kommt ein temperaturkompensierter Ultra-Low-Jitter-Oszillator (TCXO) zum Einsatz, der für hohe zeitliche Präzision sorgen soll. Die Laufwerkssteuerung basiert zudem auf einer Dual-Core-Architektur mit einem leistungsfähigen 32-Bit-RISC-Prozessor und separatem Mikrocontroller. Eine präzise Servoregelung, schnelle Zugriffszeiten und eine zuverlässige Fehlerkorrektur sind die Folgen. Auch bei anspruchsvollen oder nicht mehr optimalen Datenträgern soll ein sehr stabiler Lesevorgang gegeben sein.

Neben Audio-CDs unterstützt der QUAD 3CDT auch CD-R, CD-RW sowie Daten-CDs mit Formaten wie FLAC, WAV, MP3 oder APE. Optisch wie technisch passen CD-Laufwerk und QUAD 3 Vollverstärker, u.a. aufgrund ihrer kompakten Formensprache und der orangefarbenen Anzeige, wie die Faust aufs Auge.

Der QUAD 3CDT ist ab sofort im autorisierten Fachhandel verfügbar. Die unverbindliche Preisempfehlung beträgt 749 Euro, die UVP des QUAD 3 liegt bei 1490 Euro.

