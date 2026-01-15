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"R.E.D." & "R.E.D. 2" auf Ultra HD Blu-ray (Update)

Infinity Pictures veröffentlicht im Februar die beiden "R.E.D."-Filme auf Ultra HD Blu-ray. "R.E.D. - Älter. Härter. Besser" aus dem Jahr 2010 und die Fortsetzung "R.E.D. 2 - Noch Älter. Härter. Besser" von 2013 werden am 05.02.2026 als Mediabooks mit verschiedenen Cover-Varianten auf Ultra HD Blu-ray erscheinen. Außerdem sind Bundles mit beiden Filmen geplant. Die Ausstattung entspricht den bereits 2018 veröffentlichten Erstauflagen von Concorde.

bereits erhältlich:

R.E.D. – Älter. Härter. Besser (4K Ultra HD Blu-ray)

Bildformat: 2,39:1

Tonformat: Dt. DTS-HD Master Audio 5.1, Dt. DD 2.0, Engl. DTS-HD Master Audio 5.1

Untertitel: Dt. und Dt. für Hörgeschädigte (ausblendbar)

Bonus: Entfallene und erweiterte Szenen, CIA-Geheimnisse, Audiokommentar, Exklusive Einblicke von Cast & Crew, Trailer

R.E.D. 2 – Noch Älter. Härter. Besser (4K Ultra HD Blu-ray)

Bildformat: 2,39:1

Tonformat: Dt. DTS-HD Master Audio 7.1, Dt. DD 2.0, Engl. DTS-HD Master Audio 7.1

Untertitel: Dt. und Dt. für Hörgeschädigte (ausblendbar)

Bonus: Making-of, Verpatze und entfallene Szenen, Trailer

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