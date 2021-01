News

"Nubert macht Schule" - auch in 2021

Im Rahmen der Aktion "Nubert macht Schule" wurden im Jahr 2020 von der Nubert Speaker Factore insgesamt zwölf Paar Lautsprecher im Wert von 14.000 Euro an Schulen und andere Bildungseinrichtungen in Deutschland und Österreich vergeben. Drei der in einem kurzen Bewerbungsverfahren auserwählten Lehrbetriebe lagen im Umfeld der Heimatgemeinde des Herstellers, ein weiterer in Duisburg, wo Nubert ein Schau- und Hörstudio betreibt. Zusätzlich zu Gymnasien, Real-, Grund- und Gesamtschulen zählen zu den glücklichen Gewinnern auch ein Musikverein, eine Tagesstätte für Menschen mit Behinderungen sowie ein Kindergarten.

Aufgrund des Erfolgs der Aktion und der zahlreichen Bewerbungseingänge, die leider nicht bedient werden konnten, hat man sich entschlossen, die Aktion in 2021 fortzuführren. Im Januar gehen ein Paar nuPro A-600 (Test) an die Abt-Hermann-Voglerschule in Rot an der Rot. Unter der E-Mail-Adresse aktion@nubert.de werden weiterhin Bewerbungen entgegengenommen.

