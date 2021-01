News

Neue Teufel In-Ear-Kopfhörer SUPREME IN mit Bluetooth 5.0 & aptX

Bildquelle: Teufel

Farbenvielfalt, Tragekomfort und Klangqualität sollen die neuen SUPREME IN Earbud-Kopfhörer von Lautsprecher Teufel in Perfektion bieten. Mit großen 10,7 mm Linear-HD-Treibern, einem anpassbaren, sicheren Sitz über Schlaufe und Silikonadapter und einer Akkulaufzeit von bis zu 16 Stunden präsentieren sich die neuen In-Ears aus Berlin als flexibler Begleiter im Alltag. Ebenfalls an Bord: Bluetooth 5.0 mit aptX und AAC, eine Freisprecheinrichtung mit Qualcomm cVC Technologie sowie Einstellungsmöglichkeiten über die Teufel Headphones App.

Die nur 18 g leichten Teufel SUPREME IN sind ab sofort zum Preis von 119,99 Euro in den Farben Night Black, Ivy Green, Space Blue, Moon Gray, Sand White und Pale Gold erhältlich.

