Neue Philips Hue Lampen und Zubehör

Philips erweitert das Outdoor-Sortiment der Hue-Beleuchtungselemente um die Komponenten Philips Hue Amarant, Philips Hue Appear, dem Philips Hue "wall switch module" sowie einer überarbeiteten Version des Dimmschalters.

Die Philips Hue Amarant ermöglicht es dem Anwender, ganze Außenwände farbig zu beleuchten und kann sowohl unterhalb als auch oberhalb der gewünschten Fassade montiert werden. Die Philips Hue Appear kommt nun in gebürstetem Edelstahl-Finish daher. Das Inox Wandlicht möchte mit Lichteffekten in Weiß und Farbe überzeugen und soll einfach zu installieren sein.

Das neue "Philips Hue wall switch module" wird direkt hinter existierenden Lichtschaltern eingebaut und verwandelt diese in smarte Lichtschalter. Die im Modul integrierte Batterie soll fünf Jahre halten. Darüber hinaus wurde der populäre Philips Hue Dimmer Switch überarbeitet, mit dem man nun zusätzlich zum Dimmen auch persönliche Lichtszenen oder eine bestimmte Lichteinstellung abhängig von der aktuellen Tageszeit aktivieren kann.

Preise und Verfügbarkeit:

Philips Hue Amarant: 149,99 Euro ab 26. Januar

Philips Hue Appear Edelstahl: 149,99 Euro ab 26. Januar

Philips Hue wall switch module: 39,95 Euro (einzeln) / 69,95 Euro (2er-Set) ab Frühjahr

Philips Hue dimmer switch (überarbeitet): 19,95 Euro ab 26. Januar

