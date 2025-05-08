News

Neue Cashback-Aktion für Samsung TVs & Soundbars

Wer sich im Zeitraum vom 08. Mai bis 29. Juni 2025 für ein Samsung Aktionsgerät aus den Bereichen TV oder Soundbar entscheidet, kann bis zu 1.100 Euro sowie zusätzliche Boni gratis dazu erhalten. Mit dabei sind smarte Neo QLED, OLED oder Lifestyle TVs sowie die Q-Serie Soundbars. Neben dem Cashback gibt es das "Made for Germany" Streaming-Paket on top.

Den vollen Cashback-Betrag gibt es z.B. beim Topmodell QN990F in beeindruckenden 85 Zoll. Aber auch der QN90F, der OLED S95F und der The Frame Pro sind Teil der Aktion. Bei den Soundbars natürlich das Flaggschiff HW-Q995GF sowie auch die Convertible Soundbar HW-QS710GF.

Die Aktionsgeräte können bis zum 29. Juni 2025 im Samsung Onlineshop unter samsung.com/de oder bei allen teilnehmenden Händlern gekauft werden. Um den Cashback zu erhalten, muss das erworbene Samsung Gerät bis zum 27. Juli 2025 unter samsung.de/aioffer registrieren.

Wer sich über die Ausstattung und umfangreichen Funktionen, darunter Vision AI, Click to search, Live Translate, AI Upscaling, etc. näher informieren möchte, findet alle Infos hier:

