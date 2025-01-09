SPECIAL: Innovative KI-Features, aber sicher - Samsung präsentiert nächste Stufe von "AI for All"

Samsung hat auf der CES 2025 bereits die neuen Flaggschiff-Fernseher samt neuer, innovativer Features inklusive Vision AI für die neue TV-Generation 2025 präsentiert. Ausführliche Informationen dazu in unserem separaten Special:

Grundsätzlich ist Künstliche Intelligenz absolutes Trendthema auf der Messe in Las Vegas und der Hersteller aus Südkorea stellt mit „Home AI“ die nächste Stufe und aktualisierte Version der eigenen KI-Strategie für den smarten Alltag vor. Das Upgrade der Vision „AI for All“ soll Vorteile von künstlicher Intelligenz jeden Tag und überall verfügbar machen. Samsung baut daher auf seine Stärke im Bereich Smart-Home-Technologie, in die in den letzten zehn Jahren viel investiert wurde, und möchte noch mehr persönliche und wirkungsvolle Unterstützung durch Technologie in alltägliche Lebenssituationen bringen.

Während der Samsung Pressekonferenz auf der CES 2025 hat Jong-Hee Han, Vice Chairman, CEO und Head of Samsung’s Device eXperience (DX) Division, die Roadmap für Home AI als nächsten Schritt von Samsung angekündigt. Stark personalisierte Services sollen über intelligente, vernetzte Geräte hinweg angeboten werden. Das gilt für den gesamten Bereich: Mobilgeräte, Hausgeräte und Displays und soll Samsungs Engagement für die Entwicklung von Technologien untermauern, die auf die individuellen Bedürfnisse von Menschen zugeschnitten sind und den Alltag der Nutzer erleichtern.

„Ich bin wirklich stolz darauf, wie wir mit neuen Technologien, intelligenten Funktionen und zunehmender Vernetzung unserer Geräte vielen bereits ein smartes Zuhause ermöglicht haben“, sagt der stellvertretende Vorsitzende Han. „In diesem Jahr gehen wir den nächsten Schritt: Wir zeigen auf der CES 2025, wie wir AI noch weitreichender implementieren und damit mehr personalisierte Nutzungserlebnisse schaffen wollen. Damit werden wir unserem Anspruch an eine führende Rolle bei der Etablierung von AI für das Zuhause auch für die Zukunft gerecht.“

Samsung Pressekonferenz auf der CES 2025 - Trendthema Artificial Intelligence

Künstliche Intelligenz überall

Weiter sprach Jonathan Gabrio, Leiter des Connected Experience Centers bei Samsung Electronics America, im weiteren Verlauf der Pressekonferenz über die Home AI-Vision. Eine umfassende Integration von künstlicher Intelligenz in vollkommen unterschiedliche Smart-Home-Umgebungen ist das Ziel. Vom Einpersonenhaushalt bis hin zum Mehrgenerationenhaus. AI soll aus den Gewohnheiten der Bewohner lernen und sich individuellen Routinen automatisch anpassen.

Sicherheit und Datenschutz

Dabei stehen Sicherheit und Datenschutz im Fokus und laut Samsung gar im "Mittelpunkt der Strategie". Der Hersteller räumt ein, dass mit zunehmender Vernetzung und stärkerer AI-gestützter Personalisierung die Privatsphäre besser geschützt werden muss. Die Sicherheitsfunktionen wurden diesbezüglich bereits erweitert: Knox Matrix von Samsung soll Hausgeräte, Smart TVs und Mobilgeräte mit abgesicherter Blockchain-Technologie schützen. Vernetzte Geräte arbeiten dabei zusammen, um Daten und sich gegenseitig vor digitalen Bedrohungen zu sichern.

Das Knox Matrix Dashboard bietet dafür ein vereinfachtes Sicherheitsmanagement für das vernetzte Zuhause. Credential Sync sorgt bei der geräteübergreifenden Synchronisierung dafür, dass Daten ausschließlich auf den Geräten der Benutzer verschlüsselt oder entschlüsselt werden können. Mit Samsung Knox Vault gibt es eine weitere Schutzebene. Hier werden vertrauliche Infos wie Passwörter oder PINs an einem sicheren Ort auf dem Gerät isoliert aufbewahrt.

Auch die Vereinheitlichung des Betriebssystems mit One UI legte hier bereits den Grundstein und verbessert die Interoperabilität über verschiedene Gerätekategorien und unterstützt Anwender mit KI-basierten Funktionen. Software-Updates gibt es hierfür übrigens für bis zu sieben Jahre.

SmartThings - das Fundament

Die Basis für alles bleibt "SmartThings", die Smart-Home-Plattform von Samsung. Interessant ist "SmartThings Ambient Sensing". Die neue Technologie soll intuitiv die jeweilige Umgebung und auch den situativen Kontext verstehen, in dem sich die Nutzer bewegen. Es werden individuelle Bewegungsprofile und Umgebungsgeräusche im Wohnumfeld analysiert, sodass die Geräte intelligent und nahtlos reagieren und sich an tägliche Routinen anpassen können.

Mit dem verbesserten AI-Sprachassistenten Bixby Voice möchte Samsung allem voran für ein hohes Maß an Bedienkomfort und Nutzungsfreundlichkeit sorgen. Hier werden einzelne Stimmen erkannt und auf individuelle Befehle reagiert.

Auch Flex Connect bietet neue Möglichkeiten im Alltag. Es handelt sich hier um eine Funktion zur Steuerung des Energieverbrauchs. Das Feature ist allerdings in Deutschland noch nicht verfügbar und wird zunächst in mehreren Bundesstaaten der USA ausgeweitet.

Samsung Ballie wird im ersten Halbjahr 2025 bereits erhältlich sein, allerdings nur in Südkorea und den USA

Wie bereits erwähnt, verfolgt Samsung einen ganzheitlichen, Gerätekategorie-übergreifenden Ansatz, was AI betrifft. Die neuen Samsung Galaxy Book5 Pro und Galaxy Book5 360 Modelle sind als AI-Notebooks konzipiert und bieten mit AI Select und Samsung Studio interessante KI-Features. Photo Remaster wandelt mit Unterstützung von einem intelligenten NPU-Prozessor Fotos mit niedriger Auflösung in hochertigere Bilder um. Mit Storage Share wird der direkte Zugriff vom Notebook auf Smartphone-Dateien möglich, ohne diese herunterladen zu müssen.

Mit Produktivität geht auch Aktivität einher und so kombiniert Samsung Künstliche Intelligenz mit "Samsung Health", um das eigene Wohlbefinden und die persönliche Fitness genau im Auge behalten zu können. Mit Hilfe des Samsung Galaxy Rings und der Samsung Galaxy Watch können Daten zur eigenen Gesundheit erhoben werden, die dann von AI-Technologien von Samsung verarbeitet und analysiert werden. Damit soll der Anwender die persönlichen Daten besser verstehen können, um dann fundierte Entscheidungen für eine positive Auswirkung auf die eigene Gesundheit und das eigene Wohlbefinden treffen zu können.

Auch hier kurz ein Wort zu Vision AI. Bei den TV-Geräten sollen hier eine noch stärkere Personalisierung, aber auch einige überraschende Funktionen geboten werden. Dazu zählen Generative Wallpaper für individuelle Hintergrundbilder, Live-Übersetzung und Click-to-Search. An der Spitze stehen die Neo QLED 8K-Modelle mit den im Hintergrund arbeitenden KI-Funktionen 8K AI Upscaling Pro, Auto HDR Remastering Pro und Color Booster Pro. Selbst bei eher schlechtem Ausgangsmaterial wird die Bildqualität damit merklich optimiert.

Darüber hinaus hat Samsung das "Kunsterlebnis" von The Frame auf alle Samsung QLED-TVs ausgeweitet. Alle Anwender können jetzt auf eine digitale Sammlung von über 3.000 Kunstwerken im Samsung Art Store zugreifen.

"Screens Everywhere" ist ebenfalls ein bekannter Ansatz von Samsung, der nun noch mehr Hausgeräte umfasst. Darunter der neue Bespoke Kühlschrank mit 9"-AI-Home-Display sowie ausgewählte Waschen- und Trockenmodelle des 2025er Line-ups, die mit 7"-Bildschirmen ausgestattet sind. Damit einher geht erweiterte Funktionalität - vom Entertainment bis zu AI Vision Inside mit direktem Zugang zum Online-Lebensmittelzulieferer Instacart.

KI-gestützte Features für alle Bereiche des Alltags

SmartThings Pro und KI-Innovationen im Auto

Aber auch abseits des Heimbereichs arbeitet Samsung an Lösungen, die zumindest das Potential haben sollen, ganze Branchen zu transformieren. SmartThings Pro wurde entwickelt, um AI-gesützte digitale SmartThings-Lösungen auch für den professionellen Einsatz verfügbar zu machen. Das Ergebnis ist eine B2B-Lösung, die die für das Management von Wohnanlagen ebenso genutzt werden kann wie für Hotels oder Schulen.

Mit dem im Juni 2024 eingeführten SmartThings Pro lässt sich z.B. der Energieverbrauch besser analysieren, der Wartungsbedarf von Geräten proaktiv erkennen und auch eine umfassende Kontrolle über vernetzte Umgebungen und Geräte sicherstellen. Samsung arbeitet zudem mit Partnern zusammen, um eine innovative Plattform namens Future Innovation Technology (FIT) für größere Unternehmen und Gebäude zu entwickeln. Damit sollen z.B. automatisierte Klimakontrollen ermöglicht werden, die wiederum die Energie- und Stromkosten senken.

Im Logistikbereich arbeitet man gemeinsam mit Samsung Heavy Industries an einer neuen SmartThings-Lösung auf Basis des Konnektivitätsstandards Matter, um Schiffe besser vernetzen zu können. Mit dem Pre-Sailing-Modus von SmartThings for Ships beispielsweise können Kapitän und Besatzung regeln, wann der Motor gestartet wird und wie Temperatur und Beleuchtung eingestellt werden, um Zeit und Energie zu sparen. Der Care-Mode verschafft der Crew einen vollständigen Überblick über die Stromversorgung, die Klimaanlagen und die Rauchmelder auf dem Schiff. Der Protection-Mode überwacht permanent das Geschehen und alarmiert Kapitän und Besatzung bei ungewöhnlichen Vorfällen.

Mit der Hyundai Motor Group gibt es ebenfalls eine Partnerschaft, die SmartThings in Hyundai-Elektrofahrzeuge integriert. SmartThings Find sorgt beispielsweise dafür, das geparkte Auto auch auf überfüllten Parkplätzen problemlos wiederzufinden. Mit Hilfe von Home AI kann SmartThings auf der Basis von unterschiedlichen Strompreistarifen Empfehlungen zum Aufladen des E-Autos geben. Bei Stromausfall aktiviert sich automatisch der Battery Backup Mode, der in Zusammenarbeit mit dem AI Energy Mode den Batterie-Strom für die nötigste Energieversorgung im Haus nutzen soll. Damit dies funktioniert, sind natürlich einige Voraussetzungen notwendig, die in deutschen Haushalten teils noch nicht erfüllt werden können.

Ebenfalls im Automobilsektor arbeiten Samsung und das Tochterunternehmen Harman weiter daran, das Erlebnis im Auto mit neuen Produkten für den Fahrzeug-Innenraum, zu verändern. Beide Unternehmen stellen einen neuen Fahrzeug-Avatar von Harman vor, der auf der Expertise von Samsung im Bereich Nutzungserlebnis und AI aufbaut. Als digitaler Copilot konzipiert, integriert der Avatar Harman Produkte wie Ready Care und Ready Vision. Er kann Bedürfnisse von Fahrern und Fahrerinnen antizipieren, damit sie sich besser auf die Straße konzentrieren können.

Zahlreiche Partnerschaften und aktuelle gesellschaftliche Initiativen

Gemeinsam stark

Schließlich unterstrich Inhee Chung, Vice President des Corporate Sustainability Center, wie die Vision "AI for All" bei Samsung verwurzelt ist, um neue Technologien im Dienste einer besseren, integrativeren Welt zu nutzen. Samsung bietet mit den AI-gestützten Produkten und Services auch zahlreiche Funktionen für eine optimierte Barrierefreiheit. Zum Beispiel kann man bereits jetzt die Einstellungen für Barrierefreiheit automatisch über das Smartphone auf allen Hausgeräten synchronisieren.

Bixby soll schon in der ersten Jahreshälfte 2025 in der Lage sein, Stimmen von Familienmitgliedern mit Sehbeeinträchtigung zu erkennen und dann automatisch Textinhalte auf vernetzten Geräten in hohem Kontrast anzuzeigen oder Unterstützung per Voice Guide anzubieten. Auch Untertitel können in der jeweils gewählten Sprache vorgelesen werden.

Chung stellte auch aktuelle gesellschaftliche Programme und Initiativen wie Samsung Solve for Tomorrow, Samsung Innovation Campus und die Zusammenarbeit des Unternehmens mit dem Entwicklungsprogramm der Vereinten Nationen (UNDP) vor. Das Ziel ist, die nächste Generation kluger, innovativer Köpfe zu fördern. Mehr als 2,6 Millionen Menschen erreicht Samsung Solve for Tomorrow in 66 Ländern und ermutigt, stärker auf MINT zu setzen, um sich besonderer Herausforderungen in den jeweiligen Gemeinschaften anzunehmen. Der Samsung Innovation Campus konnte dazu beitragen, dass fast 180.000 junge Menschen in 33 Ländern mit Schulungen zu Technologien wie AI, IoT und Big Data auf die Arbeitswelt vorbereitet werden konnten.

In einer Videobotschaft sprach noch Achim Steiner vom UNDP über die Partnerschaft von Samsung mit dem UN-Entwicklungsprogramm und die Samsung Global Goals-App. Seit ihrer Einführung vor fünf Jahren hat die App dank ihrer fast 300 Millionen Nutzer und Nutzerinnen über 20 Millionen US-Dollar gesammelt. Darüber hinaus inspiriert die gemeinsame Arbeit im Rahmen der Generation17-Initiative auch weiterhin junge, talentierte Führungskräfte auf der ganzen Welt, ihre Communities zu mobilisieren, um die Global Goals voranzutreiben.

Special: Philipp Kind

Fotos: Samsung

Datum: 09.01.2025