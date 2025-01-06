SPECIAL CES 2025: Samsung präsentiert innovative Features inklusive Vision AI für die Hightech-Smart-TVs des Unternehmens

Die CES in Las Vegas wird von Samsung auch 2025 wieder genutzt, um die neuesten Innovationen des südkoreanischen Unternehmens zu präsentieren. Diesmal steht Samsung Vision AI für intelligente und anpassungsfähige TV-Erlebnisse im Mittelpunkt. Es handelt sich dabei nicht einfach um ein neues Feature, vielmehr repräsentiert Samsung Vision AI einen kompletten nächsten Schritt für Samsung AI TVs. Mit automatischer Anpassung an die Umgebung und Nutzungsgewohnheiten plus neuen intuitiven Funktionen verwandelt Samsung Vision AI TVs in multifunktionale Alltagsbegleiter. Sie liefern erstklassige Unterhaltung, lassen sich überaus komfortabel bedienen und integrieren sich nahtlos in den individuellen Lebensstil des Anwenders.

Im Zentrum von Samsung Vision AI stehen verschiedene AI-Funktionen:

"Click to Search" liefert auf Knopfdruck Hintergrundinformationen zu Inhalten, beispielsweise zu den Schauspielerinnen und Schauspielern in einer bestimmten Szene, ohne dafür den Film oder die Live-Übertragung unterbrechen zu müssen. "Live Translate" unterstützt durch ein on-device AI-Übersetzungsmodell, übersetzt Untertitel in Echtzeit, sodass man auch fremdsprachige Inhalte genießen können. Und "Generative Wallpaper" ermöglicht es, individuelle Hintergrundbilder je nach Geschmack und Anlass zu gestalten und den Bildschirm somit in ein persönliches Kunstwerk zu verwandeln.

Darüber hinaus verknüpft Samsung Vision AI den TV mit Samsungs SmartThings-Ökosystem und macht ihn zur zentralen Schnittstelle für das Smart Home: "Home Insights" offeriert einen Echtzeit-Updates, einschließlich Sicherheitsalarmen, über den aktuellen Status der vernetzten Geräte im Haushalt und steht daher für ein beruhigendes Gefühl – unabhängig davon, ob man zuhause oder unterwegs ist. "Pet and Family Care" behält Haustiere sowie Familienmitglieder im Blick, erkennt von der täglichen Norm/Routine abweichendes Verhalten und schickt Echtzeit-Updates mittels des Smart-TVs. Weiterhin passt es die Raumeinstellungen, z.B. hinsichtlich der Beleuchtung, automatisch sowie komfortabel an und dimmt beispielsweise das Licht, wenn die Kinder eingeschlafen sind.

Die 2025er Vision AI-Funktion wie "Click to Search" und "Live Translate" sowie die innovativen Produkte wie der AI-Begleiter Ballie und der Smart Monitor M9 mit Copilot wurden zudem bereits mit dem CES Innovation Award 2025 ausgezeichnet.

Samsung Vision AI mit üppigem Funktionsumfang und vielen neuen Features

Offene Partnerschaften treiben Samsungs AI-Innovationen zusätzlich voran. Samsung Vision AI bietet noch mehr Vorteile für alle Anwender aufgrund von Partnerschaften mit AI-Partnern wie Microsoft. Damit ebnet Samsung den Weg für die Erweiterung seines Ökosystems an AI Screens. Samsung hat in Zusammenarbeit mit Microsoft neue Smart TVs und Smart Monitore mit Microsoft Copilot vorgestellt. Mittels dieser Partnerschaft können Anwenderinnen sowie Anwender verschiedene Copilot-Dienste erkunden, wie beispielsweise personalisierte Content-Empfehlungen. Samsung plant außerdem, mit Google und weiteren führenden AI-Partnern eng zusammenzuarbeiten um das Potential von Samsung Vision AI stetig zu erweitern.

Natürlich können auch Bild- und Tonqualität dank Samsung Vision AI weiter optimiert werden: On-Device AI-Technologien analysieren Inhalte und Umgebungsfaktoren, damit die Bild- und Tonqualität dynamisch und in Echtzeit verbessert wird.

Neue Neo QLED 8K-TVs

Wie sieht das Samsung Vision AI Produktsortiment 2025 aus? Der Hersteller spricht vom "bisher größten Produktportfolio" an aktuellen Neo QLED-, OLED-, QLED und The Frame-Modellen. Damit bietet Samsung für einen erneut erweiterten Kundenkreis intelligente sowie anpassungsfähige Screens und definiert erweiterte die Nutzungsmöglichkeiten im Bereich Home Entertainment und Smart Living.

Der Neo QLED 8K QN990F übernimmt 2025 die Rolle als Spitzenmodell, das eine visuelle Performance auf Referenzniveau gekonnt mit ultraschlankem Design zusammenbringt. Angetrieben vom hochaktuellen NQ8 AI Gen3-Prozessor bietet das Gerät zahlreiche integrierte AI-Funktionen für hervorragende Bild und Tonqualität.

So wird zum Beispiel die neueste Ausgabe von 8K AI Upscaling Pro genannt. Inhalte mit niedrigerer Auflösung werden in mit Hilfe von hoch entwickelten KI-Algorithmen in überragender Qualität auf 8K hochgerechnet, Bildschärfe sowie Detailwiedergabe im hochfrequenten Bildbereich werden weiter optimiert. Auto HDR Remastering Pro analysiert das visuelle Geschehen Bild für Bild und passt das Farbspektrum der jeweiligen Szene für eine lebendige und naturgetreue Darstellung auch bei dunklen und schwierig zu handhabenden Bildern an. Der Color Booster Pro perfektioniert die Farbdarstellung durch AI-gestützte Analyse und verbessert die Bildverarbeitung Szene für Szene.

Beste Bildqualität auch dank AI bei Samsungs 2025er TVs

Mit an Bord ist auch Adaptive Sound Pro. Dieses Feature trennt und optimiert einzelne Tonelemente wie Dialoge, Musik und Soundeffekte für einen klaren und ausgewogenen Klang. Schließlich steht der AI Mode für eine exzellente Anpassung von Bild und Ton, jeweils abgestimmt auf die Inhalte und Raumgegebenheiten.

Noch weitere Features kommen 2025 hinzu.

Samsung spricht von einer "neuen Vision von Kunst": Die Erweiterung des Samsung Art Store und Launch von The Frame Pro stehen an.

Gleich zwei großartige News gibt es für Freundinnen und Freude von Kunst & Design: Mit dem Ziel, Kunst für noch mehr Menschen einfacher zugänglich zu machen, erweitert Samsung den hauseigenen Art Store und stellt The Frame Pro vor. Der Samsung Art Store umfasst nun mehr als 3.000 kuratierte Werke von renommierten globalen Kunstpartnern wie dem MoMA und den Nachlässen von Magritte und Basquiat. Ab 2025 wird die erweiterte Sammlung neben The Frame und der MICRO LED-Serie auch für die meisten Neo QLED- und QLED-Modelle verfügbar sein. Somit erhalten noch mehr Anwenderinnen und Anwendern die Möglichkeit, ihre heimischen Screens in persönliche Kunstgalerien zu verwandeln.

Was gibt es zum neuen The Frame Pro jetzt bereits zu sagen?

"Als stilvoller Neuzugang reiht sich The Frame Pro ins Lifestyle-Portfolio ein und liefert dank Neo QLED-Bildqualität brillante Farben, schärfere Kontraste und Local Dimming für tiefste Schwarzwerte" - das verspricht Samsung. Der performante NQ4 Gen3 AI-Prozessor garantiert dabei die Wiedergabe von Kunstwerken und Videoinhalten in hochklassiger Bildqualität. Mit der praktischen Wireless One Connect Funktion kann The Frame Pro des Weiteren flexibler installiert werden und fügt sich nahtlos in die Umgebung ein. Samsung verstärkt auch sonst seine Präsenz in der Kunstszene weiter und arbeitet mit der weltweit renommierten Kunstmesse Art Basel zusammen, die den The Frame TV als offizielles Display für Kunstwerke nutzt.

Samsung sieht sich als weltweit führend bei Displaytechnologien

Samsung sieht sich natürlich auch im neuen Jahr als Wegweiser für Displaytechnologien der Zukunft. So präsentierte Samsung mit The Premiere 5 den laut Unternehmensangaben branchenweit ersten interaktiven Ultra-Kurzdistanzprojektor mit Dreifachlaser-Technologie, der hochauflösende Projektionen mit flexiblen Verwendungsmöglichkeiten verbindet. Über eine interaktive Touch-Funktion kann man direkt mit der Projektion interagieren. Zudem wird die Samsung "LightWAR"-Technologie verwendet, die Bilder auf beliebige Gegenstände projizieren und somit kreative und immersive Erlebnisse garantiert.

Einen ganz speziellen Ausblick zeigen die Südkoreaner zudem mit dem MICRO LED Beauty Mirror, der die tägliche Beauty-Routine intuitiv und effektiv gestalten kann. Die Technologie fußt auf einem weit fortgestrittenen Reflexions- und Durchlässigkeitsgrad. Der Spiegel ist in der Lage, den individuellen Hauttyp zu analysieren und liefert darauf abgestimmte Produktempfehlungen, die von Amorepacific, Koreas führendem Kosmetikunternehmen, entwickelt wurden.

Special: Carsten Rampacher

Fotos: Samsung PR

Datum: 06. Januar 2025