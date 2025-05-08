News

"Ich weiss, was Du Letzten Sommer getan hast" erscheint auf 4K Ultra HD Blu-ray

Sony veröffentlicht "Ich weiss, was Du Letzten Sommer getan hast" auf Ultra HD Blu-ray. Der Horror-Slasher von Jim Gillespie aus dem Jahr 1997 mit Jennifer Love Hewitt, Freddie Prinze Jr., Sarah Michelle Gellar und Ryan Phillippe erscheint am 26.06.2025 als Ultra HD Blu-ray-Steelbook. Die Ultra HD Blu-ray unterstützt neben HDR10 auch Dolby Vision und wird mit englischem Dolby Atmos-Ton und einem deutschen DTS HD MA 5.1-Mix ausgestattet sein. Als Bonus-Material sind u.a. ein Audio-Kommentar, Making of und ein Musikvideo geplant.

Der vierte Teil der Slasher-Reihe soll am 17.07.2025 in den deutschen Kinos starten.

