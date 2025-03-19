XXL-SPECIAL: Die World Of Samsung 2025 mit den TV- und Soundbar-Neuheiten - KI, Innovationen sowie hervorragende Bild- und Tonqualität

Auf der World Of Samsung 2025 in Offenbach, unter dem Motto "AI for All" stehend, wird aktuell auch das neue TV/AV-Portfolio für 2025 präsentiert - und wir beginnen mit wichtigen Themen und Funktionen. Samsung sieht fürs aktuelle TV-Konzept sechs Standfüße/Schwerpunkte, die den Erfolg als globale Nummer 1-Brand für Smart-TVs manifestieren.

Schwerpunkte und neue Features 2025

Diesen Schwerpunkten widmen wir uns zuerst: Samsungs neuestes Vision AI Konzept, das sich wiederum in die Teilbereiche optimierte Bildqualität, optimierte Tonqualität und optimiertes Nutzererlebnis sowie persönliche Erfahrungen unterteilt.

AI-Schwerpunkte von Samsung

Beim Thema „AI Picture“ stehen vor allem zwei Komponenten im Vordergrund: Das AI Upscaling Pro, das eine überragende Bildgüte auch bei niedriger auflösenden Quellen garantiert. Auflösung, Bildschärfe und Farbwiedergabe werden mittels aufwändiger AI-Prozesse optimiert. Der zweite Punkt: Der AI Motion Enhancer Pro. Eine flüssige, scharfe Bewegungswiedergabe unter allen Bedingungen ist elementar wichtig, darum legt man bei Samsung größten Wert darauf, dass, unabhängig vom Quellmaterial, immer eine hervorragende Bewegungsdarstellung erzielt werden kann. Wichtige weitere die Bildqualität betreffende Features sind 2025 das Auto HDR Remastering, und der neue Color Booster Pro für eine weiter verbesserte Farbwiedergabe.

Beim Thema AI Sound sind es wiederum zwei Features, die für Samsung besonders wichtig sind: Der Active Voice Amplifier Pro isoliert Dialoge vom Hintergrundrauschen, und zusätzlich auch vom vorhandenen Umgebungsrauschen im Aufstellungsraum. Die Folge: Dialoge sind stets klar zu hören und optimal verständlich. Adaptive Sound Pro, wie auch der Active Voice Amplifier Pro 2025 nochmals deutlich verbessert, sorgt stets für einen klaren, ausgewogenen Sound, der optimal zum gerade laufenden Quellmaterial passt.

Das Thema „AI Optimisation“ umfasst den AI Customisation Mode, der erkennt, welche Art von Inhalten man betrachtet, und optimiert automatisch die Bildpräferenzen für den jeweiligen Betrachter. Der AI Auto Game Mode erkennt wiederum das Genre des Games und passt daran die zu treffenden Einstellungen an.

Bei Samsung 2025 fokussiert werden auch die „Personalised Experiences“. Da findet sich zum Beispiel die „Live Translate“ Funktion, der laut Samsung erste im Smart-TV integrierte AI-Übersetzer für Live TV-Inhalte, der die Sprache des aktuell laufenden Inhalts erkennt und die Untertitel in die präferierte Sprache übersetzt. Das „Generative Wallpaper“ ist dazu da, eigene AI On-Screen-Bildinhalte zu generieren. Hierzu werden einfach die Schlüsselbegriffe ausgewählt, die das gewünschte Ambiente umschreiben, und per AI werden dazu passende Wallpapers generiert.

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Click To Search

Mit Hintergrundinfos und Programmtipps

Oberste Reihe, mittig, befindet sich der Button für "Click To Search" auf der überarbeiteten 2025er Smart-Remote von Samsung

Interessant auch ist die „Click To Search“-Funktion. Dazu gibt es auf der 2025er Smart-Remote eine eigene Taste (oben in der Mitte). Aktuell arbeitet die Funktion nur bei Live Broadcasting, und nach Knopfdruck auf die Taste wird unter „Was läuft gerade“ eine Sammlung an Hintergrundinformationen zur Sendung geliefert, während unter „Watch Next“ passende Content-Empfehlungen gegeben werden. Alle Informationen werden parallel zum Live-TV-Stream auf dem TV eingeblendet.

Das Thema „Smart Things“ ist ebenfalls ausgesprochen wichtig. Innerhalb der Smart Things-App vernetzen sich eine Vielzahl an Samsung-Devices miteinander, so Smart-TVs, Soundbars, aber auch Hausgeräte und selbstverständlich die Samsung Galaxy Smartphones sowie Smartwatches. Daraus ergeben sich extrem vielfältige Nutzung-Optionen. Um zu erklären, was man mit Smart Things beispielsweise machen kann, haben wir hier einige App-Screenshots erstellt.

Viele Einsatzmöglichkeiten, alles kann komfortabel von einem Ort aus gesteuert werden

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Einfach können Geräte hinzugefügt und Geräte verwaltet werden

Da wir nicht zuhause sind, sind unsere Smart Things-Devices offline. Aber: Die Waschmaschine wäscht auch in Abwesenheit und meldet, wenn sie fertig ist

Verschiedene Routinen können ebenfalls festgelegt werden

Beispiele für clevere Routinen

Übersichtsmenü

Natürlich sind noch viele andere Dinge mittels Smart Things machbar.

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Smart Things ist zu sehr vielen Plattformen und Brands kompatibel

Universal Gestures - Steuerung mittels der Smartwatch

Was man alles mit einer Galaxy Smartwatch und der Gestensteuerung des TVs - beide Devices sind in der Smart Things App registriert - zusammen machen kann, wird beispielsweise präsentiert. Man kann, kurz gesagt, den Smart-TV mittels einer gekoppelten, in Smart Things eingebundenen Samsung Galaxy Smartwatch steuern.

Durch klar definierte Bewegungen erfolgt die Steuerung

Mit Hilfe von klar definierten Bewegungen mit der Hand/dem Handgelenk werden verschiedene Befehle schnell umgesetzt. Die „Quick Remote“ Funktion ist auch noch zu erwähnen. Hier werden Tablets oder Smartphones in unmittelbarer Nähe zum TV erkannt, und man kann diese Devices dann als Fernbedienung verwenden.

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