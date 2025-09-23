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Musik+Lebensart: HiFi- und Genuss-Messe in Freiburg

Oliver Gogler mit Team

Am kommenden Wochenende findet bereits zum zweiten Mal die Musik + Lebensart in Freiburg im Breisgau statt. Die "HiFi- und Genuss"-Messe, veranstaltet von media@Home HiFi Gogler, verfolgt ein ganz besonderes Konzept und bietet neben exklusiven HiFi-Vorführungen und Info-Vorträgen zu Bild und Ton auch viele weitere "Delikatessen" und Spezialitäten. Dazu zählen Weine und Spirituosen aus regionalem Anbau, Whiskys, Rum, Gin, feinste Kaffeeprodukte, Kaffeemaschinen, edle Gläser und vieles mehr.

Außerdem gibt es am Samstag ein Live-Konzert in Wohnzimmer-Atmosphäre von Anette Askvik. Bester Klang und bestes Bild für Freiburg soll der Schwerpunkt der Messe sein, aber und gerade auch der Genuss an sich!

Termine:

Samstag, 27. September, 11:00 Uhr bis 19:00 Uhr: Messe

Samstag, 27. September, 19:30 Uhr bis 21:30 Uhr: Live-Konzert

Sonntag, 28. September, 11:00 Uhr bis 16:00 Uhr: Messe

Der Veranstaltungsort ist das Konzerthaus in Freiburg am Konrad-Adenauer-Platz 1, 79098 Freiburg im Breisgau.

Der Eintritt kostet 10 Euro ohne Live-Konzert, für 45 Euro kann man das Konzert der norwegischen Künstlerin und auch die Messe kombiniert genießen. Konzertkarten gibt es über Reservix oder teilnehmende Vorverkaufsstellen.

Weitere Informationen:

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