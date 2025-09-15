SPECIAL: Freiburger HiFi- und Genuss-Tage 2025 am 27./28.09. - präsentiert von HiFi Gogler

Tolle Atmosphäre, viele interessante Marken, erlesene Kulinarik und Musik der Spitzenklasse: Am Samstag, den 27. September von 11 Uhr bis 19.30 Uhr und am Sonntag, den 28. September 2025, von 11 Uhr bis 16 Uhr findet die zweite Musik + Lebensart-Messe im Konzerthaus Freiburg statt - veranstaltet vom renommierten Freiburger Händler HiFi Gogler. Der Eintrittspreis beträgt 10 EUR. 2023 wurde die Messe erstmalig abgehalten war ein voller Erfolg, wie unser Kollege Holger Biermann von Lowbeats in seinem Bericht festgehalten hat.

Der Eingang zur Musik & Lebensart 2023 (Foto: Holger Biermann, Lowbeats)

Am Samstag Abend von 19:30 bis 21:30 bittet zusätzlich Anette Askvik zum Konzert - ein echtes musikalisches Highlight in Wohnzimmer-Atmosphäre im runden Saal des Konzerthauses. Der Preis für eine Konzertkarte liegt bei 45 EUR plus Gebühren, und die Karten gibt es bei Reservix oder bei teilnehmenden Vorverkaufstellen.

Das schlagkräftige Team von HiFi Gogler

Das Konzept, das Oliver Gogler mit der Musik + Lebensart verfolgt, unterscheidet sich deutlich von anderen Hausmessen. Denn natürlich geht es auch bei den HiFi- und Genusstagen um besten Ton und bestes Bild, aber ebenso um Weine und Spirituosen aus regionalem Anbau, Whiskys, Rum, Gin der Extraklasse, feinste Kaffeeprodukte, Kaffeemaschinen oder edle Gläser, Made in Germany, ein Live-Konzert in Wohnzimmeratmosphäre im „Runden Saal" des Konzerthauses. Jede Menge Firmen werden 2025 dabei sein - hier geht es zum Ausstellerverzeichnis.

Wir können nur zu einem Besuch raten: Genuss pur auf ganzer Linie, wo bekommant man das sonst schon in dieser Qualität serviert?

Special: Carsten Rampacher

Datum: 15. September 2025

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