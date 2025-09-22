News
Neuer "Die Unfassbaren 3 - Now you see me"-Trailer online
23.09.2025 (Karsten Serck)
Leonine hat einen neuen Trailer für "Die Unfassbaren 3 - Now you see me" veröffentlicht:
Das dritte Abenteuer der Illusionisten-Truppe mit Jesse Eisenberg, Mark Ruffalo, Woody Harrelson, Dave Franco, Isla Fisher, Ariana Greenblatt, Rosamund Pike und Morgan Freeman startet am 13.11.2025 in den deutschen Kinos und erscheint voraussichtlich am 06.03.2026 auf Ultra HD Blu-ray und Blu-ray Disc.
