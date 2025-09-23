"Katanga" erscheint als Blu-ray Disc-Mediabook
23.09.2025 (Karsten Serck)
Plaion Pictures veröffentlicht "Katanga" (The Mercenaries) auf Blu-ray Disc. Der Action-Thriller von Jack Cardiff aus dem Jahr 1968 mit Rod Taylor, Yvette Mimieux und Jim Brown erscheint am 11.12.2025 als Blu-ray Disc-Mediabook.
Die Blu-ray Disc ist mit deutschem und englischem DTS HD MA 2.0-Ton ausgestattet. Als Bonus-Material sind ein Audio-Kommentar, Trailer, eine Bildergalerie und ein Booklet geplant.
