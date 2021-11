News

Erste Details zu "James Bond 007: Keine Zeit zu sterben" auf 4K Ultra HD Blu-ray & Blu-ray Disc

Der Heimkino-Start des neuen James Bond-Films "Keine Zeit zu sterben" (No Time To Die) auf 4K Ultra HD Blu-ray & Blu-ray Disc rückt näher und während es hierzulande noch keinen genauen VÖ-Termin gibt deutet sich in England und den USA laut Händler-Informationen eine Veröffentlichung kurz vor Weihnachten am 20. bzw. 24. Dezember an.

Universal hat aber auch in Deutschland bei der FSK bereits einiges Bonus-Material prüfen lassen, welches insgesamt einen Umfang von rund 80 Minuten hat:

A Global Journey

Anatomy of a Scene: Matera

Designing Bond

Keeping it real: The Action of No Time To Die

Being James Bond

Als Tonformat ist zumindest für den englischen Originalton mit einem englischen Dolby Atmos-Mix zu rechnen. Denn in den USA ist "No Time To Die" bereits jetzt bei Streaming-Anbietern zum Premium-Verleih erhältlich und wird im amerikanischen Apple iTunes Store in 4K mit Dolby Vision und englischem Dolby Atmos-Sound angeboten.

Neben den Standard-Editionen von "Keine Zeit zu sterben" auf Blu-ray Disc und 4K Ultra HD Blu-ray sind auch mehrere Steelbooks & Digibooks geplant. Außerdem erscheint eine limitierte Ultra HD Blu-ray-Sonderedition mit Aston Martin DB5-Modell exklusiv bei Amazon.de.

