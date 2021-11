News

"James Bond 007: Keine Zeit zu sterben" im Dezember mit deutschem Dolby Atmos-Mix auf 4K Ultra HD Blu-ray & Blu-ray Disc

Universal veröffentlicht den James Bond-Film "Keine Zeit zu sterben" (No Time To Die) am 16.12.2021 in Deutschland auf 4K Ultra HD Blu-ray & Blu-ray Disc. Beide Blu-ray-Varianten werden über deutschen und englischen Dolby Atmos-Sound verfügen. Die Ultra HD Blu-ray unterstützt neben HDR10 auch Dolby Vision.

Die Heimkino-Editionen des neuesten 007-Abenteuers werden mit umfangreichem Bonus-Material ausgestattet sein.

Eine globale Reise

Anatomie einer Szene: Matera

Das Design von Bond

Bei der Wahrheit bleiben: Die Action von "Keine Zeit zu Sterben"

Zusätzlich enthält die Ultra HD Blu-ray exklusiv die rund 45 Minuten lange Retrospektive "Das Wesen von Bond".

Neben den Standard-Editionen von "Keine Zeit zu sterben" auf Blu-ray Disc und 4K Ultra HD Blu-ray sind auch mehrere Steelbooks & Digibooks geplant. Außerdem erscheint eine limitierte Ultra HD Blu-ray-Sonderedition mit Aston Martin DB5-Modell exklusiv bei Amazon.de.

