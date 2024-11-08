News

ELAC Debut 3.0 Serie jetzt verfügbar

Die ELAC Debut 3.0 Serie ist seit Oktober 2024 im Handel erhältlich und umfasst insgesamt sieben Lautsprechermodelle, darunter zwei Standboxen, zwei Regallautsprecher, zwei Center und einen Dolby Atmos-Lautsprecher. Die Komponenten eignen sich sowohl im Stereo-Aufbau als auch im Heimkino-Setup und sollen mit hoher akustischer Leistungsfähigkeit, zeitlos eleganter Erscheinung und einem sehr guten Preis-/Leistungsverhältnis überzeugen. Das Fundament dafür liefern stabile MDF-Gehäuse mit 16mm Wandstärke, eine 25mm große Aluminium-Kalotte für den Hochton sowie Aramidfaser-Tieftöner für einen nachdrücklichen Bassbereich. Für die aktuelle Generation wurden Gehäuse und Treiber umfassend überarbeitet und auch im Detail hat der Hersteller die günstigen, aber bislang sehr soliden und hochwertigen Komponenten überarbeitet. So sind z.B. nun die Abdeckgitter magnetisch befestigt. In unserem Special von der High End haben wir die einzelnen Lautsprecher bereits vorgestellt, in Kürze wird noch ein weiterer, ausführlicher Artikel zur neuen Debut 3.0 Serie erscheinen.

ELAC Debut 3.0: Preise und Verfügbarkeiten

Verfügbar ab: Oktober 2024

Debut 3.0 - DF63-BK Standlautsprecher: 499,- Euro

Debut 3.0 – DF53-BK Standlautsprecher: 399,- Euro

Debut 3.0 – DB63-BK Regallautsprecher: 219,- Euro

Debut 3.0 – DB53-BK Regallautsprecher: 179,- Euro

Debut 3.0 – DC63-BK Center-Lautsprecher: 399,- Euro

Debut 3.0 – DC53-BK Center-Lautsprecher: 299,- Euro

Debut 3.0 – DA43-BK Atmos / OnWall-Lautsprecher: 249,- Euro

