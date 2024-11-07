News
"Die purpurnen Flüsse - Staffel 1-4" erscheint auf Blu-ray Disc
07.11.2024 (Karsten Serck)
Edel veröffentlicht "Die purpurnen Flüsse - Staffel 1-4" im Dezember auf Blu-ray Disc. Das Boxset mit allen vier Staffeln der Thriller-Serie mit Olivier Marchal und Erika Sainte wird ab dem 13.12.2024 mit deutschem und französischem DTS HD MA 5.1-Ton auf acht Blu-ray Discs erhältlich sein.
